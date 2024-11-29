Бронювання в Дії, штрафи у Резерв+ і виїзд за кордон: якою буде мобілізація в грудні

.

Мобілізація в Україні продовжена до лютого 2025 року, отже, на грудень залишаються актуальними всі дотичні питання – бронювання, відстрочки тощо. Зокрема, в Україні з 1 грудня після перегляду правил відновлюється електронне бронювання, яке стане єдиним можливим способом забронюватися.

24 Канал зібрав все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію у грудні 2024 року.

Відновлення електронного бронювання

Кабінет Міністрів оновив критерії бронювання військовозобов'язаних і визначення статусу критичності підприємств. З 1 грудня 2024 року процес бронювання здійснюватиметься виключно через застосунок Дія, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також запроваджується щомісячний моніторинг підприємств і організацій для перевірки їх відповідності критеріям критичності.

До теми Штрафи в Резерв+, трекінг повістки та е-бронювання: що буде з військовим обліком в Україні

Як пояснила Катерина Черногоренко, заступниця очільника Міноборони з цифровізації, після оформлення бронювання через Дію заброньовані працівники отримуватимуть пуш-сповіщення від системи Резерв+. Завдяки цьому більше не потрібно буде чекати, поки оператори ТЦК внесуть дані до реєстру "Оберіг".

1 грудня ми хочемо відкрити можливість забронювати абсолютно для всіх бізнесів, незалежно від того, чи була відкрита ця можливість раніше,

– зазначила Черногоренко.

Втім, це стосується лише підприємств, які отримали статус критичних, а не всіх компаній. За словами заступниці міністра, одним зі стимулів для впровадження електронного бронювання стали численні звернення засновників компаній, особливо технологічних, які підтримують армію або сприяють розвитку економіки.

Черногоренко також зазначила, що цифровізація бронювання дозволить працівникам ТЦК зосередитися на завданнях мобілізації, як-от підготовка профайлів та оптимальне спрямування військовозобов’язаних до армії.

Чи буде сплата штрафів у Резерв+ у грудні

Військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху,

– зазначила Черногоренко.

Чиновниця додала, що є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ буде така функція.

Чи втратять заброньовані бронювання

Незабаром частина військовозобов'язаних в Україні втратить бронювання від мобілізації. Це стосується чоловіків, які працевлаштувалися на підприємства після 18 травня 2024 року.

Як мовиться у постанові Кабміну, із 1 грудня стартують щомісячні моніторинги підприємств та організацій, щоб перевіряти їхню відповідність критеріям. Для бронювання працівники тепер повинні відповідати жорстким вимогам.

Згідно з постановою уряду, забронюватися можуть працівники критично важливих підприємств, заробітна плата яких вища за 8000 гривень та помножена на коефіцієнт 2,5. Тобто мовиться про 20 000 гривень.

За словами народного депутата Богдана Кицака, нові правила передбачають, що лише ті, хто був працевлаштований до 18 травня 2024 року, можуть залишатися заброньованими від мобілізації.

Якщо працівник після цієї дати зʼявився на певному підприємстві і отримував бронь – наразі він такої можливості позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, – а ми говорили, що вона зросла від 900 000 до 1,6 мільйона, – значна частина втратять статус заброньованих,

– пояснив Кицак.

Також раніше стало відомо, що всі відстрочки від мобілізації, надані Мінекономіки чи через Дію, залишаються чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Як зазначили в Мінекономіки, військовозобов'язані, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком. Критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 000 гривень.

До теми Чи втратять бронь від мобілізації працевлаштовані після 18 травня: що кажуть в Мінекономіки

У Мінекономіки кажуть, що нові вимоги до бронювання не містять жодних обмежень щодо дати працевлаштування працівника.

Згідно з порядком бронювання, 18 травня 2024 року є фіксованою датою, на яку визначається кількість працівників підприємства, що можуть бути заброньовані. Це дозволить компаніям зберегти число заброньованих працівників, незалежно від того, коли конкретні працівники були працевлаштовані. Ця норма залишилась незмінною і в оновленому порядку бронювання.

Водночас підприємства зможуть розброньовувати тих, у кому втратили потребу, і замість них бронювати справді критичних працівників. А в результаті щомісячного моніторингу підприємства його критичність може бути анульована через втрату критеріїв щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків і кількості військовозобов'язаних.

Як виїхати за кордон у грудні 2024 року

У грудні чоловіки мобілізаційного віку повинні мати документи, що підтверджують їхнє право на виїзд за кордон. Відсутність таких документів буде підставою для відмови в перетині кордону.

З 1 грудня 2024 року для чоловіків віком від 18 до 60 років діятимуть конкретні вимоги щодо виїзду за межі України, згідно з указом президента № 64/2022 та постановою Кабміну № 57. На кордоні обов'язково перевірятимуть наявність військово-облікових документів, чи то паперова, чи електронна версія. Якщо таких документів не буде, перетин кордону стане неможливим.

Ці правила є частиною вимог воєнного стану, що обмежує виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Згідно із законодавством, виїзд можливий лише для тих, хто має підтверджену відстрочку від призову, звільнення за станом здоров'я або інші дозволи, що зазначені у військово-облікових документах.

Прикордонники також перевіряють громадян у реєстрі військовозобов'язаних. Якщо чоловіка оголошено в розшук, його передають поліції. Тим, хто має всі необхідні документи, перетин кордону буде доступний без змін.

Чоловіки, які підлягають військовому обліку, можуть виїжджати за кордон за наявності таких підстав:

через стан здоров'я;

для здобуття освіти;

як державні службовці;

через сімейні обставини;

за професійною діяльністю.

У їхніх військово-облікових документах повинна бути позначка про відстрочку від мобілізації. Таку позначку можна отримати, подавши документи, що підтверджують законність виїзду, до ТЦК, який також займається оформленням відстрочок.

Чи можуть виїхати за кордон чоловіки-студенти в грудні

З травня 2024 року в межах програм академічної мобільності чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування. Для цього вони повинні відповідати кільком вимогам:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

брати участь в академічній мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі навчання;

здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях.

До теми Що потрібно, щоб виїхати за кордон чоловікам-студентам

Також можливість виїзду за кордон є у таких категорій:

курсанти-моряки, які мають посвідчення особи моряка, довідку від навчального закладу про направлення для проходження практики на судні під українським чи іноземним прапором, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК;

студенти та курсанти, які повинні пройти практичну льотну підготовку за кордоном, за наявності довідки від навчального закладу та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК.

Для виїзду за кордон студентам необхідно мати низку документів, зокрема:

електронний студентський квиток;

завірену копію договору з іноземним університетом про участь у програмі академічної мобільності;

військово-обліковий документ;

довідку від навчального закладу про направлення на навчання за кордон.

Чи мобілізуватимуть чоловіків старше 50 років у грудні

У Генштабі у листопаді пояснили ситуацію із мобілізацією чоловіків старше 50 років. Вони зазвичай не підлягають мобілізації, якщо не мають дефіцитних військово-облікових спеціальностей. Такі рішення ухвалюються виключно за вказівкою Генштабу.

Як зазначив народний депутат Федір Веніславський, відповідні положення містяться в директиві Командування Сухопутних військ. Однак чоловіки до 60 років залишаються військовозобов'язаними, і рішення про їхню мобілізацію приймається з урахуванням потреб армії.

За словами нардепа, військові підрозділи здебільшого уникають залучення чоловіків після 50 років, якщо вони не володіють критично важливими спеціальностями. Більшість таких підрозділів мають штурмовий характер, і через вікові обмеження участь старших чоловіків мінімальна.

Кого можуть мобілізувати у грудні

У грудні мобілізація стосуватиметься чоловіків здебільшого віком від 25 до 60 років. Мобілізація спрямована не лише на поповнення фронтових підрозділів, а й на виконання інших завдань, зокрема роботи в штабах. Це підкреслює важливість залучення професіоналів із різних сфер для забезпечення стабільної роботи оборонної системи.

Мобілізації у грудні підлягають чоловіки від 25 до 60 років без військового досвіду, якщо вони пройдуть військово-лікарську комісію та отримають статус "придатних".

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє мобілізацію українців до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав його. На думку нардепа Федора Веніславського, законопроєкт скоро буде підписаний, але він не знає точних термінів.

Добровільно до лав Сил оборони можуть вступити як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років, чий стан здоров'я відповідає вимогам. Також можна долучитися до контрактної служби.