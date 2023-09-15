Росія планує повномасштабну мобілізацію в Криму: хто під загрозою

Окупанти дедалі гірше почувають себе в Криму. Проте вони й надалі не полишають у спокої місцевих, а через проблеми на фронті посилюють на окупованому півострові мобілізацію.

Ще до псевдовиборів 8 – 10 вересня, росіяни планували мобілізувати у Криму 3 тисячі осіб. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зауваживши, що 1 тисячу мали скерувати до збройних сил Росії, а ще 2 тисячі – до приватної військової компанії.

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Кого насамперед мобілізують

У вересні на півострові очікується повномасштабна мобілізація. Щодо 3 тисяч осіб, за інформацією Ескендера Барієва, росіянам вдалося забрати їх до війська. Наступні хвилі очікують з 20 – 25 вересня. У Криму вже багато хто про це говорить, тому люди намагаються виїжджати, щоб не потрапити в лави збройних сил Росії.

За інсайдерською інформацією, росіяни найперше мобілізовуватимуть представників своїх силових структур, наприклад поліцейських, а ще військовослужбовців, які перебувають в запасі або на пенсії,

– розповів Ескендер Барієв.

Мобілізація таких груп свідчить про те, що окупанти шукають більш професійних людей, які не потребуватимуть тривалого навчання. Також це сигналізує про нестачу бійців на фронті й необхідність росіянам поповнювати свою армію.

Мобілізовують також і колаборантів, які колись погодились працювати у ворожих силових структурах. За 9 років окупації таких людей є багато.

Член Меджлісу кримськотатарського народу про мобілізацію на півострові: дивіться відео

Як реагують кримчани на удари по півострову

За останні місяці було немало потужних і результативних ударів по ворожих об'єктах на окупованому півострові. Далеко не всі місцеві розуміють та адекватно оцінюють ситуацію. Щобільше, окупанти продовжують брехати й створюють видимість, що нічого поганого не відбувається.

Якщо говорити про наших земляків, вони все розуміють, дивляться українські канали, реагують на мобілізацію і намагаються виїхати, щоб не опинитися у війську. Щодо колаборантів, то заможніші вже давно придбали собі житло у Краснодарському краю,

– сказав Барієв.

Окупанти всіма силами намагаються запевнити місцевих, що їхня ППО дуже потужно працює, а вибухи, які чують люди, – це чергова ліквідація зброї часів Другої світової війни.

"У всіх ЗМІ вони попереджають, що ліквідовують зброю, а насправді роблять це, аби переконати людей, що це не Збройні Сили України й ніяких проблем немає", – зауважив Член Меджлісу.

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