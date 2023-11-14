Мобілізація в Україні: кого можуть залучити до служби, і які фактори є ключовими для відбору

В Україні триває дія воєнного стану, а також загальна мобілізація військовозобов'язаних осіб. Так, наразі до лав ЗСУ можуть залучити чотири категорії військовозобов'язаних.

Водночас ТЦК та СП мають певні критерії, які вони враховують під час залучення військовозобов'язаних громадян до служби у лавах Збройних Сил. Кого саме зараз можуть мобілізувати і які показники враховують ТЦК – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого зараз мобілізують на службу в армію

Наразі при залученні військовозобов'язаних осіб до служби у лавах Збройних сил керуються законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме там визначений чіткий перелік людей, яких можуть мобілізувати в армію.

Зокрема, наразі мобілізації в Україні підлягають такі категорії населення:

чоловіки від 18 до 60 років, визнані ВЛК придатними або обмежено придатними і які перебувають на службі в запасі як військовозобов'язані;

чоловіки 27-60 років без досвіду служби, визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК;

виключені з військового обліку чоловіки 18-60 років, придатні або обмежено придатні й не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

жінки 18-60 років, які перебуваються на військовому обліку в запасі як військовозобов'язані й визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК.

Чим керуються ТЦК при залученні військовозобов'язаних до ЗСУ

Екскерівник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап в інтерв'ю ArmyInform наголосив на важливості залучення до служби придатних за станом здоров'я громадян. Тому пріоритет надається молодшим категоріям призовників.

Крім того, під час відбору враховуються спеціальності призовників. У ТЦК наголосили на необхідності різноманітного кола спеціалістів як на передовій, так і в тилу.

Як повідомив виданню NV офіцер Харківського обласного ТЦК підполковник Андрій Котенко, більшість чоловіків, які подали документи на контракт у жовтні, віддали перевагу посадам десантника, морської піхоти чи оператора бойових безпілотників. З іншого боку, жінки переважно обіймають такі посади, як зв'язківці, медики, кухарі.

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