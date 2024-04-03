Чи підлягають мобілізації в Україні люди з інвалідністю: юрист пояснив особливості

Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Особи з інвалідністю, за новим законом, мають право на відстрочку за певних умов.

Про це розповів 24 Каналу Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії та проходження військової служби, зазначивши, що у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено право на відстрочку для певних категорій населення. Люди з інвалідністю мають право не брати участь у воєнних діях.

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Закон про мобілізацію для людей з інвалідністю

Особи з інвалідністю всіх груп: першої, другої, третьої, мають право на відстрочку, за їхнім бажанням, на весь період дії інвалідності. Довідку, яка визначає група та період інвалідності, має надати МСЕК.

Медико-соціальна експертна комісія, яка проводить оцінку інвалідності на основі медичних даних, що надають після лікування та реабілітації осіб з ураженнями, травмами або вродженими вадами, що обмежують їхню здатність до повноцінної життєдіяльності.

Як тільки довідка МСЕК закінчується – людину мають право мобілізувати, як придатного або обмежено придатного, станом на сьогодні. Згодом це вже буде або придатний, або не придатний повністю,

– сказав юрист.

Олександр Золотухін зауважив, що особи з третьою групою інвалідності, ймовірно, будуть повністю придатними.

Інші категорії інвалідності будуть розглядатися військово-лікарською комісією дуже індивідуально,

– наголос він.

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