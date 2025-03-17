Де можуть служити обмежено придатні: юристи дали список
- Колишні обмежено придатні можуть бути мобілізовані для служби в підрозділах забезпечення, логістики, охорони, зв'язку, ТЦК, ВВНЗ.
- Їх можуть залучати до роботи у логістичних службах, медичних частинах, штабах, кібербезпеці, охоронних підрозділах, будівельних та ремонтних підрозділах, навчальних центрах.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація. У цей період колишні обмежено придатні можуть бути мобілізовані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.
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Куди зараз направляють обмежено придатних
Юристи нагадують, що минулого року в Україні скасували термін "обмежено придатний". Однак натомість у законодавстві з'явився ступінь "придатний до служби у частинах забезпечення, логістики, охорони, звʼязку, ТЦК, ВВНЗ".
Цей статус присвоюється особам, які через певні проблеми зі здоров’ям, не можуть виконувати бойові завдання, але при цьому придатні до проходження служби в певних умовах. Їм можуть залучати до виконання обов'язків у ЗСУ, що не повʼязані напряму з наступальними діями (такі як логістика, охорона, медицина, звʼязок). Такі особи можуть бути мобілізовані на службу у:
- підрозділи забезпечення – логістичні служби, склади боєприпасів, продовольства, обмундирування, де їхні функції не вимагають значних фізичних навантажень;
- медичні частини – як санітари, медичний персонал, водії медичних автомобілів;
- штабні та адміністративні підрозділи – робота в канцеляріях, штабах, забезпечення документообігу та координації;
- кібербезпека та зв’язок – робота з інформаційними технологіями, радіозв'язком, обслуговування комп’ютерної техніки;
- охоронні підрозділи – охорона об'єктів стратегічного значення, складів, військових баз;
- будівельні та ремонтні підрозділи – виконання завдань з ремонту техніки, інфраструктури, доріг;
- навчальні центри – інструктаж та підготовка новобранців з питань тактики, техніки, медичної допомоги.