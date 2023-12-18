Мобілізація, "прослушка", контрнаступ: Залужний зробив низку гучних заяв

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 18 грудня зробив у ЗМІ заяви про прослуховування у кабінеті, який був призначений для його роботи. Також генерал прокоментував мобілізацію, контрнаступ ЗСУ, плани Кремля та ситуацію на фронті.

Інформацію про "прослушку" СБУ повідомила ще 17 грудня, вже наступного дня її підтвердив Головнокомандувач ЗСУ. Які ще важливі заяви озвучив Валерій Залужний – читайте в тексті 24 Каналу.

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Що сказав Залужний про "прослушку"

Валерій Залужний у коментарі журналістам підтвердив, що прослуховування знайшли в кабінеті 17 грудня. Туди він мав переїхати о 7:00 18 грудня.

Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні (18 грудня – 24 Канал). В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослуховування – 24 Канал),

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що цей кабінет не був його постійним місцем перебування.

"В мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили й знайшли ("прослушку" – 24 Канал)", – розповів генерал.

Він також підтвердив, що прослуховування знайшли не тільки в нього. У Генштабі ЗСУ написали, що прослуховування також виявили у кабінетах, призначених для роботи працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Валерій Залужний відповів на питання, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Український генерал пояснив, що слідство доведе, що це було. Залужний також відповів на питання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю.

Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися,

– запевнив головком.

Головком назвав звільнених обласних військкомів "професіоналами" та прокоментував мобілізацію

Валерій Залужний розповів, що вважає звільнених обласних військкомів професіоналами.

Це були професіонали, вони знали, як це робити (мобілізувати – 24 Канал), а їх немає,

– заявив Залужний.

Генерал також сказав, що треба повернути процес мобілізації на ті рамки, в яких він працював раніше. Адже наразі хлопців, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", – сказав Залужний журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу в понеділок 18 грудня.

Головнокомандувач пояснив, що думає про корупцію в ЗСУ

Валерій Залужний прокоментував корупцію у Збройних Силах України.

Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні,

– заявив генерал.

Головком пояснив, що Збройні Сили України мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а "не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту".

"Вони (ЗСУ – 24 Канал) мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції немає бути", – запевнив Залужний.

Що сказав Залужний про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України розповів, що ситуація на фронті не патова. Окрім того, журналісти запитали його про контрнаступ.

Адже видання Welt писало про те, що Валерій Залужний нібито планує новий контрнаступ у 2024 році та збирає для цього ресурси.

Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому – людські життя. Про це не можна казати в жодному разі,

– заявив Залужний.

Коментар Залужного про ситуацію на фронті: дивіться відео

Генерал відповів на питання про плани Росії до 2026 року

Журналісти запитали Залужного про публікацію німецького Bild, яке написало, що Росія до кінця 2026 року хоче захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію,

– заявив український генерал.

Щодо "прослушок" в кабінеті Залужного, то СБУ відкрила кримінальну справу за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрили за статтею про незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. За попередніми даними, пристрій був у неробочому стані.