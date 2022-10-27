"Ще не всі на фронті": військовий експерт пояснив, де перебувають нові російські мобілізовані

Лише незначна частина російських мобілізованих опинилась на фронті. Решта ж залишається в Росії, і є великі проблеми з тим, як правильно їх розподілити й використати.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін. Раніше повідомлялось про те, що в Росії набирають обертів відмови та втечі від мобілізації.

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Росіянам вдалось мобілізувати сотні тисяч осіб

Левін розповів, що росіянам удалось мобілізувати сотні тисяч осіб. Є частина, максимум до 10 тисяч, яку перекинули на фронт, зокрема на Схід і Південь. До Сватового, до Херсона.

Решта перебуває у Росії. У них проблеми з командирами. До того ж у них немає кадрованих частин,

– зазначив військовий експерт.

Кадровані частини

Він продовжив, що кадровані частини – це порожні підрозділи для мобілізації. Вони поповнюються резервом під час мобілізації і стають повноцінними повнокровними частинами. Свого часу, понад 10 років тому, росіяни розформували такі частини.

"В Україні, до речі, кадровані частини були. У Росії не було. Мобілізованих, яких кинули на Південь і Схід, відправили в регулярні частини поповнити величезні втрати", – зауважив Левін.

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Проблема з організацією мобілізованих

За його словами, у росіян величезні проблеми з тим, як організувати мобілізованих, які ще не на фронті. Вони ще не підготовлені. А також мають проблеми з озброєнням, умундируванням, а також командирами.

Армія – це завжди про структуру. Наскільки добре працює ланцюжок, ієрархія командування. З цим там усе погано,

– наголосив військовий експерт.

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