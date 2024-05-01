Залишився єдиний стимул: як в Росії відчайдушно намагаються залучити добровольців до армії

В Росії продовжують залучати до лав російської армії добровольців. Водночас з 1 листопада росіянам почнуть приходити електронні повістки. Ці заходи дозволять потенційно мобілізувати велику кількість людей.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це дійсно є великою загрозою. Він зауважив, що навіть важко спрогнозувати, до чого ці мобілізаційні заходи можуть призвести.

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Важка ситуація

Водночас в Росії склалась важка ситуація із залученням до лав армії добровольців. З кожним місяцем зменшується кількість тих, хто хоче воювати в Україні навіть за гроші.

Такий висновок я роблю, судячи з сум виплат, які пропонують кожному, хто запишеться до лав збройних сил Росії. Раніше надавалась одноразова сума еквівалентна 2 тисячам доларів, а після доброволець ще отримував щомісяця зарплатню. Зараз одноразова виплата збільшилась до 10 – 11 тисяч доларів. Це дуже великий стрибок,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Якби потік добровольців був постійним і вишукувалась черга з них, тоді й сума виплат збільшувалась поступово. Коли ж відбувається такий різкий стрибок, це означає, що є проблеми з залученням до російської армії тих, хто хоче воювати.

"Також це означає, що закінчились стимули та відповідно ті, хто йшов до армії за "покликом серця", хто робив це під впливом російської пропаганди або ж ті, кому "промила мізки" РПЦ. Тепер залишився єдиний стимул йти воювати – шалені гроші", – підкреслив Іван Ступак.

Більше про мобілізацію в Росії

З 1 листопада у країні запроваджується реєстр військового обліку та реєстр повісток. Він зберігатиме звіти про військовозобов'язаних. Інформація щодо потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому надходитимуть через портал "Держпослуги".

Повістки росіянам будуть розміщуватися в реєстрі повісток, про що військовозобов'язаний отримає повідомлення. Крім того, їм надсилатиметься паперова повістка. Вона вважатиметься врученою не пізніше, ніж через сім днів.

Росіяни для забезпечення більшої кількості добровольців до армії, використовують доволі нестандартні заходи. В Росії запустили агітпоїзди, які курсують залізницею. На вагони цих поїздів та електричок наносять відповідні принти, що прославляють службу в російській армії, їх техніку та зброю.

З 1 листопада російським чоловікам, які отримають повістку, буде заборонено: виїжджати з Росії; оформлювати закордонний паспорт; реєструвати ІП, ставати самозайнятим, здійснювати угоди з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити, якщо призовник впродовж 20 днів не прибуде у військкомат.