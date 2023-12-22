Ставитимуть на військовий облік без явки: Галлямов припустив, чи готують в Кремлі мобілізацію

Владімір Путін заявив 14 грудня, що в Росії "на цей" час не буде мобілізації. Проте віддав доручення ставити росіян на військовий облік без особистої присутності. Раніше в Росії також ухвалювались закони щодо призову.

Російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов висловив 24 Каналу думку з приводу того, що для Путіна мобілізація за своїм змістом не політичний крок, а управлінський. Він диктується насамперед логікою війни.

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Триває підготування

Весною 2023 року в Росії був ухвалений закон про електронні повістки. Російська влада планує "випробувати" його на строковиках осіннього призову 2024 року, щоб зрозуміти, які можуть виникнути проблеми та виправити їх. Фактично зараз триває підготування систему до нової хвилі мобілізації.

Вона відбудеться одразу після виборів президента в Росії – у квітні або травні. Це залежатиме від ситуації на фронті,

– припустив політолог.

Водночас для Путіна мобілізація є джерелом серйозних політичних проблем. Тому він намагатиметься її уникнути, поки матиме можливість. Якщо ж військові скажуть, що без неї не можна, то вона відбудеться.

В Росії підіймають голову дружини мобілізованих, які вимагають відпустки з фронту для своїх чоловіків. Жінки закликали Путіна "закінчувати" так звану "СВО" та "сісти за стіл переговорів". Також вони запропонували главі Кремля "самому йти на фронт" і "там померти".

Під час пресконференції 14 грудня Путіну поставили питання щодо мобілізації, і він міг чітко заявити, що її не буде. Однак, на думку політолога, очільник Кремля займався словоблуддям, жонглював цифрами, підводячи до думки, що мобілізація не потрібна, тому що військових нібито й так вистачає.

Він сказав фразу, що "на цей момент мобілізація не потрібна". Він не промовив, що вона взагалі не потрібна, а додав – "на цей момент". Може виявитись, що у квітні буде інший "момент" і мобілізація буде потрібна. Коли у квітні він її оголосить, і всі кинуться ловити його на слові, то з'ясується, що він просто обмовився,

– пояснив російський Аббас Галлямов.

Все це свідчить про те, що Путін не виключає проведення мобілізації, і готує для неї інфраструктуру. Весною та влітку були внесені зміни у законодавство, які обмежили можливості громадян ухилятися від мобілізації.

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