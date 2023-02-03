Мобілізація в Росії: військовий експерт назвав приблизні терміни підготовки військових
Харківська операція у 2022 році показала нездатність російських військ не лише наступати, а й оборонятися. Ймовірно, після цього відбулася серйозна розмова військових з Владіміром Путіним.
Результатом став непопулярний у Росії захід – проведення мобілізації, яка охопила 300 тисяч людей. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко.
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За даними нашої розвідки, 120 тисяч були кинуті на поповнення втрат у живій силі, які стали критичними. Решта 180 тисяч були спрямовані у навчальні центри для подальшої підготовки. Як зауважує військовий експерт, на це потрібно в середньому два місяці. Протягом цього часу відбувається підготовка бійця – його вчать стріляти, надавати медичну допомогу, протимінної безпеки й так далі. Потім проводять бойове злагодження – взвод, рота, батальйон.
Приблизно 8 тижнів – це найкоротші терміни, щоб підготувати злагоджені підрозділи для виконання бойових завдань. Менше – неможливо. Більше, безумовно, можливо,
– зазначив Савченко.
Зараз спостерігається перегрупування цих резервів у зоні бойових дій. Потрібно враховувати не лише терміни підготовки, а й забезпечення озброєнням. Наскільки росіяни укомплектовані – оцінити доволі важко.
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