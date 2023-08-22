Організаційно все готово, – військовий експерт сказав, чи наважиться Росія на велику мобілізацію

Немає підстав сумніватися в тому, що Кремль дійсно готується до нової мобілізації. Однак її проведення точно не буде легким через те, що росіяни не підтримують таке рішення, а також через проблеми із кадровим та ресурсним потенціалом Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він стверджує, що Кремль повністю готовий до проведення нової хвилі мобілізації, однак має низку перепон, які її ускладнять.

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Наскільки ефективно окупанти здатні провести мобілізацію

Нова мобілізація в Росії є цілком можливою і навіть цілком ймовірною. На це вказують законодавчі зміни, пов’язані з розширенням призовного віку та іншими заходами.

"Росія організаційно готова до нової хвилі мобілізації. Але є й інші фактори: Путін може бути стурбованим реакцією населення і можливими підпалами військкоматів", – зазначив Попович.

Втім, навряд чи це зупинить російського диктатора у випадку, якщо у його армії виникне суттєва нестача особового складу. Однак виникає питання, чи готове російське міноборони підготувати сотні тисяч мобілізованих.

Денис Попович про майбутню мобілізацію: дивіться відео

"Ще минулої осені у Росії були значні проблеми з наявністю полігонів та командирів нижчої ланки, без яких підрозділ не може існувати. Одна справа набрати натовп, одягти їх у форму й дати їм старі автомати. Зовсім інша – створити з них боєздатний підрозділ", – переконаний військовий експерт.

Також у Росії можуть виникнути проблеми з технічним оснащенням нових підрозділів. Потреби новостворених частин у техніці будуть значно більшими, аніж окупанти здатні виробити чи відновити.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Через великі втрати у війні загарбникам потрібно відновити людський ресурс у своїх підрозділах. Для цього їм потрібно кількасот тисяч нових солдатів, як вважають у ГУР.

Однак цей крок є справді непопулярним, через що Кремль тривалий час намагався замість мобілізації використовувати найманців і в тому числі в'язнів. Це суттєво пом'якшувало сприйняття війни росіянами, яким було зручно вдавати, що вона їх не стосується.

Станом на зараз окупантам вдається залучати до війська близько 20 тисяч людей щомісяця, але цього може виявитися недостатньо, враховуючи, що за цей відтинок часу Росія втрачає понад 15 тисяч особового складу лише вбитими.

Росії потрібна мобілізація не лише для поповнення чинних підрозділів. В планах Кремля – створити абсолютно нову 25 загальновійськову армію, для якої буде потрібно близько 50 тисяч новобранців.