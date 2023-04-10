Кого в Україні не можуть примусово мобілізувати і хто має право на відстрочку: перелік осіб
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Є певні категорії чоловіків, які мають відстрочення від служби.
Примусово не можуть мобілізувати до армії певний перелік осіб. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Хто не може бути примусово мобілізованим
- Чоловіки старше 60 років,
- чоловіки, непридатні до військової служби,
- чоловіки, які мають право на відстрочення від мобілізації.
В яких випадках надається відстрочка від мобілізації
- Через сімейні обставини,
- стан здоров’я,
- здобуття освіти або подовження професійної діяльності,
- звільнення від мобілізації за видом діяльності,
- заброньовані підприємствами.
Зауважимо, що через сімейні обставини надається відстрочка особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Також особам, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років.
Окрім цього, відстрочку також дають особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.
До речі, працівників певних органів, підприємств, організацій, установ можуть забронювати. Вони продовжуватимуть виконувати свої посадові обов’язки. Відстрочка надається протягом 6 місяців.
Нагадаємо, що за межі України можуть виїхати деякі категорії чоловіків, які не підлягають мобілізації. Серед них:
- хлопці до 18 років,
- чоловіки від 60 років,
- особи, непридатні до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії,
- громадяни України, які постійно мешкають на території іншої країни.