Мобілізація студентів в Україні 2023: кого можуть призвати до армії

У 2023 році українських студентів не можуть мобілізувати до армії. Однак вони можуть піти на службу за власним бажанням.

Кого зі студентів можуть призвати до армії – детальніше розповість 24 Канал. До речі, раніше у Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію.

Важливо Кого в Україні не можуть примусово мобілізувати і хто має право на відстрочку: перелік осіб

Чи мобілізують студентів у 2023 році

Призвати на службу під час мобілізації можуть тих студентів, які після закінчення бакалаврату тимчасово не числяться в студентах. Також це стосується тих, хто вступає на магістратуру, але офіційно ще вони ще не здобувають освіту.

До армії не мобілізують:

студентів ПТУ та училищ,

студентів вишів,

асистентів-стажерів,

аспірантів та докторантів.

Хто зі студентів може отримати відстрочку від служби

Відстрочку від мобілізації на весь період навчання надають:

чоловікам призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів,

студентам професійної освіти з денною формою навчання.

Коли студент досяг 21-річного віку – відстрочка втрачає чинність.

Адвокати кажуть, що призивати на службу у 2023 році не будуть студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти – маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Також не можуть мобілізувати вчителів та викладачів.

Що відомо про мобілізацію в Україні

З 1 жовтня 2022 року в Україні жінки у віці від 18 до 60 років окремих категорій повинні були стати на військовий облік. Однак згодом цей указ Міноборони відтермінували.

Нещодавно стало відомо, що петиція на сайті президента України про те, щоб дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців служби, набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Раніше 24 Канал розповідав, як в Україні карають ухилянтів від мобілізації.

Мобілізуватись можуть студенти за власним бажанням. Для цього чоловіку нададуть академвідпустку на час служби.