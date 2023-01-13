Треба замінити військових: офіцерка ЗСУ порадила, як підготуватись до мобілізації

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змусило тисячі людей стати на захист країни. Більшість цих людей не мало військового досвіду та здобувало його вже в бою, тому тим чоловікам, які ще не воювали або не служили в армії треба вже готуватись до можливої мобілізації.

Про це 24 Каналу розповіла офіцерка ЗСУ, воєнний політолог Ірина Сєргєєва. За її словами, усі, хто не перебуває на службі, повинні розуміти, що ЗСУ – це і є колишні цивільні люди, більшість з яких прийшла 24 лютого.

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До чого готуватись цивільним

Ірина Сєргєєва розповіла, що в перші місяці війни новомобілізовані без досвіду воювали в кросівках та джинсах, бо не було належного забезпечення. Захисники перебувають близько 11 місяців на позиціях, а тому цивільні повинні розуміти, що вже скоро можуть їх замінити.

Близько 11 місяців вони вже перебувають у зоні бойових дій без будь-якої відпустки, ротації та відпочинку. І люди наші мають розуміти, що вже завтра вони можуть опинитись там же, замінивши їх. У нас немає просто іншого вибору,

– сказала офіцерка.

Сєргєєва відзначила шалені темпи мобілізації росіян і сказала, що навіть сили спеціальних операцій – це теж колишні цивільні.

Кожна мати зараз має усвідомити, що рано чи пізно свого сина вона відправить у бій, кожна дружина має розуміти, що вона від спідниці свого чоловіка відпустить, і кожен чоловік призовного віку має розуміти, що рано чи пізно він буде змушений йти в армію, тому що в нас просто немає іншого вибору,

– сказала політолог.

Ірина Сєргєєва розповіла, що ніхто не приїде воювати за Україну. Партнери можуть надати техніку, але гинути за Україну будуть лише українці. Тому, як зазначила офіцерка ЗСУ, цивільним вже зараз потрібно вчитись хоча б базовим навичкам тактичної медицини, бо на полі бою не має можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу, а, до прикладу, в Бахмуті час евакуації пораненого бійця складає 3 години.

Офіцерка ЗСУ порадила цивільним готуватись до служби: дивіться відео

Для тих, хто ще залишився в цивільному житті, Сєргєєва радить вчитись тактичній медицині, збирати собі екіпірування та дивитись хоча б відео в ютубі, як користуватись АК.

Мобілізація в Україні: що відомо