Мобілізація в Україні: чи можуть знятого з обліку чоловіка відправити на ВЛК
На сьогодні в Україні триває проведення загальної мобілізації. Деякі чоловіки визнані непридатними до служби з виключенням з військового обліку.
Чи потрібно знятим з обліку проходити ВЛК під час мобілізації – розповіла юристка Галина Токмач. Нагадаємо, що від 1 серпня в Україні будуть діяти нові правила мобілізації.
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Чи можуть знятого з обліку відправити на ВЛК
За словами юристки, якщо чоловік був виключений з військового обліку військовозобов'язаних, його не можуть направити на ВЛК. Так, повістка може бути вручена лише певній категорії громадян, а саме призовникам, військовозобов’язаним та резервістам.
Тому передбачено, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить одну з таких постанов:
- "придатний до військової служби",
- "тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)",
- "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".
Зазначимо, що виключенню з військового обліку у відповідних військкоматах підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.
Які категорії військовозобов’язаних не призвуть примусово у серпні
У серпні примусово не призвуть:
- людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
- жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років;
- жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);
- жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;
- усиновлювачів, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду;
- тих, хто має дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;
- опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;
- осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.