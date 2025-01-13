Людина, яка підлягає мобілізації, рано чи пізно буде мобілізована, – Сухопутні війська

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Сухопутних військах кажуть, що чоловіки, які не мають підстав для відстрочки, мають бути готовими вступити на службу.

Офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів зазначає, що відстрочка обов'язково має бути документально підтвердженою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KyivFM.

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Хто не підлягає мобілізації

Наталія Кіндратів наголошує на тому, що кожен військовозобов'язаний повинен знати правила військового обліку та дотримуватися їх. У випадку, якщо у нього є підстави для відстрочки, він повинен документально оформити її.

Вона нагадує, що, зокрема, відстрочку від мобілізації можна отримати за станом здоров'я або через бронювання, якщо військовозобов'язаний працює на критично важливому підприємстві. В інших випадках його можуть мобілізувати.

Зазначимо, що з 1 грудня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання працівників. Тепер воно відбувається лише через Дію, а відстрочка надається на термін дії строку контракту з надання послуг ЗСУ або не довше, ніж на 12 місяців.

У цей період заброньованого працівника не можуть призвати до армії.