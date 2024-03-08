Чи блокуватимуть рахунки ухилянтам: у Раді назвали варіанти покарання

В суспільстві активно обговорюється блокування рахунків як форма покарання для ухилянтів. Водночас заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що це негативно впливатиме на економіку.

Народний депутат переконаний, що на ухилянтів краще діятимуть підвищені штрафи, ніж блокування рахунків у банку.

Читайте також "Працювати" треба не в клубах, – Подоляк сказав, чи доцільно відправляти "порушників" на фронт

Який вплив це матиме на економіку

Чернєв пояснив, що вже зараз можна побачити негативний ефект від внесення такої норми до законопроєкту про мобілізацію.

Моя особиста позиція полягає в тому, що підвищені штрафи точно є більш ефективними ніж блокування рахунків, як це запропоновано в цьому законопроєкті. Я не вважаю, що блокування рахунків буде дієвою нормою для того, щоб людей залучити у військкомати. А ось те, що воно точно вплине негативно на економіку, ми бачимо зараз,

– розповів політик.

Нардеп додав, що навіть зараз, коли закон ще не ухвалили, люди почали масово знімати гроші зі своїх банківських рахунків. Таким чином замість дієвого механізму, держава може отримати проблеми для економіки.

Серед інших змін до мобілізаційного законопроєкту, Чернєв пропонує зберегти відстрочку для усіх аспірантів та людей, які доглядають за особами з інвалідністю. Крім того, він наголосив на проблемі мобілізації засуджених.

Своєю правкою я пропоную дозволити тим, хто зараз відбуває покарання за неважкі злочини, за їхнім бажанням ставати на військовий облік. Ті ж, хто вже відбув покарання, але ще має не погашену судимість, мають бути зобов'язані ставати на військовий облік на загальних підставах,

– заявив Чернєв.

Коли буде друге читання законопроєкту