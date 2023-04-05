Мобілізація в Україні: чи захищає "білий квиток" від вручення повісток

Наявність у військовозобов'язаних чоловіків так званого "білого квитка" не звільняє від мобілізації. Деяких його власників можуть призвати до служби в армії.

Під час дії в Україні загальної мобілізації та воєнного стану військовозобов'язані з "білим квитком" можуть отримати повістку. 24 Канал пояснює, чи є такі дії законними та на яких підставах можуть мобілізувати таких чоловіків.

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Чи мобілізують українців з "білим квитком"

"Білий квиток" – це документ, який видає призовнику військово-лікарська комісія. Це своєрідна "категорія", яка визначає ступінь придатності військовозобов'язаних до служби в армії та мобілізації. Проте не в усіх випадках "білий квиток" повністю звільняє українців від призову.

Нині існує три категорії "білого квитка":

"обмежено придатний до військової служби";

"непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"непридатний до військової служби, знятий з військового обліку".

В умовах дії воєнного стану перші дві категорії можуть бути мобілізовані. Від служби в лавах армії звільняє лише наявність останньої категорії у "білому квитку".

Зазначимо, що осіб "обмежено придатних до військової служби" й "непридатних до військової служби у мирний час, обмежено придатних у воєнний час" не відправляють на передову. Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом МОУ від 14 серпня 2008 року № 402:

визнані обмежено придатними до військової служби не можуть бути мобілізованими до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти, спецспоруд;

військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Така мобілізація українців є законною, попри наявність "білого квитка" у чоловіків.

Чи можна виїхати за кордон з "білим квитком"

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїхати за межі України. Проте є низка винятків, серед яких – наявність певної категорії "білого квитка".

Серед них є військовозобов'язані, які можуть виїхати за кордон – це чоловіки, які:

мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

непридатні до служби згідно з висновком військово-лікарської комісії.

Тобто виїхати за межі України можуть чоловіки лише з третьою категорією "білого квитка" – "непридатні до військової служби, зняті з військового обліку". Військовозобов'язані з іншими категоріями не можуть покинути країну, оскільки підлягають мобілізації.

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