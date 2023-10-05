До ЗСУ призиватимуть пенсіонерів: окупанти запустили черговий фейк про Україну
Джерело:SPRAVDI
Росіяни брешуть про те, що в Україні планують мобілізовувати людей похилого віку. Вони навмисно неправильно трактували законопроєкт, зареєстрований на сайті Верховної Ради.
Окупанти відчайдушно намагаються дискредитувати українську владу, продукуючи маніпулятивні фейки. Цього разу вони вигадали, що в Україні мобілізовуватимуть пенсіонерів до 70 років.
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Росія бреше про мобілізацію пенсіонерів в Україні
Пропагандисти закинули в інтернет-простір дезінформацію про те, що нібито Україна внаслідок контрнаступу має великі втрати і тому змушена вдаватися до мобілізації людей похилого віку. При цьому окупанти посилаються на реальний проєкт закону №10084 про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Втім, насправді цей документ зовсім не пропонує збільшити термін призовного віку до 70 років. У ньому йдеться про те, щоб дозволити військовим старших за 60 років, які мають високий рівень професійної підготовки, а також визнані придатними за станом здоров’я, за власним бажанням продовжити службу.
Тобто йдеться про збільшення граничного віку перебування на службі, а не збільшення віку для мобілізації.
Інші фейки окупантів: останні новини
- Нещодавно росіяни "знайшли" громадянство країни-агресорки в дружини Зеленського. За словами окупантів, під час обшуків квартири подружжя в Ялті, вони начебто натрапили на "цікавий" документ. Втім, фейкоробів видало фото Олени Зеленської. Для паспорта, який начебто виданий у 2014 році, вони використали світлину першої леді України за 2023 рік.
- Також окупанти запустили дезінформацію про те, що в Україні планують мобілізувати підлітків. Ба більше, це нібито пропозиція самого міністра оборони Рустема Умєрова. Аби їхня брехня здавалася правдоподібнішою, росіяни використали для її поширення клонований сайт "УНІАНУ".
- Прагнучи посварити поляків та українців, Росія вкинула фейк про те, що президента Польщі Анджея Дуду внесли на сайт "Миротворця". Ця дезінформація з'явилася на тлі "зернової суперечки" між країнами.