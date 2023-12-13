Усі крапки поставлять, але треба почекати: Данілов сказав, коли розглянуть зміни в мобілізації

13 грудня 2023, 21:56
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Влада анонсувала зміни щодо мобілізації, яка від початку повномасштабного вторгнення триває в Україні. У Раді національної безпеки та оборони відповіли, коли будуть розглядати відповідні законодавчі пропозиції.

У середу, 13 грудня, секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що на наступній Ставці Верховного Головнокомандувача Зеленський планує розглянути питання мобілізації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Зміни в мобілізації уже близько

За словами посадовця, потрібно навести влад у мобілізаційній системі, і про це уже неодноразово говорили на найвищому рівні нашої владної вертикалі. Важливо, що відповідний пакет законодавчих документів готує Міністерство оборони.

Неодноразово це питання порушували. Я думаю, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яке скоро відбудеться, усі крапки будуть поставлені. Але треба ще трохи почекати,
– сказав Данілов.

Секретар РНБО згадав, що зараз Володимир Зеленський перебуває за кордоном, але після повернення точно збере засідання Ставки, на якому одним із найголовніших питань буде мобілізація.

Зверніть увагу! Президент України прибув 13 грудня до Осло в Норвегії на саміт. До того він був у Сполучених Штатах Америки, де, зокрема, мав зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За її результатами політики дали спільну пресконференцію, яка засвідчила, що Вашингтон і Київ націлені на довготривале партнерство.

Проблеми з мобілізацією

  • Депутатка Верховної Ради і членкиня комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська зазначала, що українське суспільство обурюється перебігом мобілізації. За її словами, поки одні військовозобов'язані у нічних клубах, інших – забирають на фронт працівники ТЦК.
  • Водночас проблемою є і різниця у підході до мобілізації в селі та великому місті. Власне, людям з більших населених пунктів легше сховатися від проходження служби в армії. Зокрема, через проживання не за місцем реєстрації та корупцію.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак