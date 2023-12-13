Усі крапки поставлять, але треба почекати: Данілов сказав, коли розглянуть зміни в мобілізації

Влада анонсувала зміни щодо мобілізації, яка від початку повномасштабного вторгнення триває в Україні. У Раді національної безпеки та оборони відповіли, коли будуть розглядати відповідні законодавчі пропозиції.

У середу, 13 грудня, секретар РНБО Олексій Данілов констатував, що на наступній Ставці Верховного Головнокомандувача Зеленський планує розглянути питання мобілізації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Зміни в мобілізації уже близько

За словами посадовця, потрібно навести влад у мобілізаційній системі, і про це уже неодноразово говорили на найвищому рівні нашої владної вертикалі. Важливо, що відповідний пакет законодавчих документів готує Міністерство оборони.

Неодноразово це питання порушували. Я думаю, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, яке скоро відбудеться, усі крапки будуть поставлені. Але треба ще трохи почекати,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО згадав, що зараз Володимир Зеленський перебуває за кордоном, але після повернення точно збере засідання Ставки, на якому одним із найголовніших питань буде мобілізація.

Проблеми з мобілізацією

Депутатка Верховної Ради і членкиня комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська зазначала, що українське суспільство обурюється перебігом мобілізації. За її словами, поки одні військовозобов'язані у нічних клубах, інших – забирають на фронт працівники ТЦК.

Водночас проблемою є і різниця у підході до мобілізації в селі та великому місті. Власне, людям з більших населених пунктів легше сховатися від проходження служби в армії. Зокрема, через проживання не за місцем реєстрації та корупцію.