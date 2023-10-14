Варіанти можуть бути різними: де військові можуть пройти ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Втім, перед тим, як стати до лав ЗСУ, потрібно перевірити стан свого здоров'я.

Перед мобілізацією військовозобов'язані повинні пройти ВЛК, військово-лікарську комісію. Саме її результати визначають придатність до військової служби.

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Є різні варіанти

Найчастіше ВЛК проходять за територіальним принципом. Саме це передбачено законом, який регулює це питання.

Коли військовослужбовець завершує лікування, його відправляють на ВЛК. Назва закладу, де він її проходитиме вказана вже у направленні. Найчастіше це установа, де військовий вже лікувався, або яка розташована поряд із військовою частиною.

Проте насправді варіанти можуть бути різними. Військовий має право попросити проходити ВЛК за місцем:

лікування;

навчання;

перебування у відрядженні;

проведення відпустки.

Це він має зазначити у рапорті.

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