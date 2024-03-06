Люди морально втомлюються, – комбриг 80 бригади про необхідність демобілізації

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов розповів в інтерв'ю про ситуацію на фронті. За його словами, наразі фіксується значний брак людей, оскільки бійців не вистачає.

Боєць розповів, що недостатнє поповнення бойових підрозділів відчувалося ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, брак людей відчувається і зараз.

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Люди втомилися від війни

Еміль Ішкулов зауважив, що наразі більшість людей не розуміє наслідків, які можуть виникнути внаслідок програшу України.

Більшість не розуміє, вона "втомилася донатити". Не хоче тренуватися, каже тільки "я не підготовлений". Та з 2014 року можна було такий вишкіл пройти, що будь-який контрактник позаздрить! Стрільба, тактична медицина – ні, усі хочуть у кіно, у бар, відпочити,

– сказав захисник.

Крім того, боєць наголосив, що не знає, скільки військовослужбовців його бригади повернеться в цивільне життя, якщо Верховна Рада дозволить їм демобілізуватися після 36 місяців безперервної служби.

За його словами, є "нормальні вмотивовані люди", але потрібно зважати на людський фактор.

Військовослужбовці, які з 2014 року воюють, особливо 2022 – 2023 – безвилазно, втомилися. Ми намагаємося давати відпустки, але 30 днів на рік – два рази по 15 – в умовах постійних обстрілів, втрати товаришів, це мало,

– заявив Еміль.

Він додав, що військові морально втомлюються, оскільки здебільшого вони бачать своїх дітей лише під час відпустки або ж через відеозв'язок.

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