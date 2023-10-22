Це не люди з металу, їм потрібна ротація, – у ГУР зробили заяву про мобілізацію в Україні
Джерело:"Еспресо"
У ГУР МО заявили, що в Україні триває війна за виживання, яка прийшла у кожен регіон. У розвідці закликають українців приєднатися до Сил безпеки та оборони.
На тему мобілізаційних заходів в Україні висловився представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що українським бійцям на фронті потрібна ротація.
Дивіться також Мобілізація в Україні: яке покарання можна отримати за порушення військового обліку
У ГУР заявили про важливість ротації
"У нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там – це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть", – сказав Юсов.
Він зауважив, що кожен українець та українка можуть знайти собі місце у Силах безпеки та оборони. За його словами, українській армії потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків.
У системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях. У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю – кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України,
– сказав Юсов.
У Міноборони заявили, що "служити доведеться всім"
- Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова нещодавно заявила, що країну доведеться захищати кожному українцеві.
- За словами Калмикової, завдяки е-реєстру військовозобов'язаних держава зможе бачити людину, навіть якщо її немає в реєстрі військовозобов'язаних.
- Відтак, Калмикова закликала прийти військовозобов'язаних у ТЦК і самому знайти підрозділ. Слова заступниці міністра викликали негативні дискусії в мережі.
- Після цього слова Калмикової пояснив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
- Він сказав, що військовозобов'язаних українців закликають, щоб вони самостійно завітали до ТЦК та СП.
- Фітьо наголосив, що мобілізації підлягають чоловіки, яким від 18 до 60 років, і чий стан здоров'я дозволяє проходити військову службу.