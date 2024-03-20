Новий закон про мобілізацію: як змінять правила вручення повісток

В Україні триває загальна мобілізація ще від початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак згодом порядок призову військовозобов'язаних зміниться.

Так, Верховна Рада працює над законопроєктом стосовно нововведень у правила мобілізації. Зокрема, важливо знати, як зміняться правила вручення повісток.

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Хто вручатиме повістки за новими правилами

Відомо, що у проєкті закону мовиться, що представники поліції за зверненням ТЦК та СП братимуть участь в оповіщенні громадян щодо мобілізації.

Відтак, в їхній присутності представники ТЦК вручатимуть повістки для того, аби не допускати неправомірних дій.

Крім цього, поліцейські і представники ТЦК та СП будуть мати право вимагати в осіб віком від 18 до 60 років пред'явити разом з документом, що посвідчує особу, військово-обліковий документ.

Громадяни будуть зобов'язані мати при собі військовий квиток під час дії правового режиму воєнного стану.

Також поліцейські і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зможуть документувати свої дії щодо оповіщення громадян на відповідні засоби відеофіксації.

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