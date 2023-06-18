Маєте 10 днів: в Івано-Франківську пояснили "одну повістку" на всю область
У мережі понад тиждень активно обговорюють "одну повістку" на всю Івано-Франківську область. у ТЦК СП пояснили, що мали на увазі та чому військовозобов'язаним не потрібно втікати від військкомату.
Українців вразив витяг з наказу начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він датується 5 червням 2023 року. І в ньому звернулися до всіх військовозобов'язаних у регіоні. 24 Канал спробував розібратися, що тут і до чого.
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Дали 10 днів на появу у військкоматі
Власне, у дописі у фейсбуці, який опублікували 8 червня, особливої уваги до себе привернуло одне речення. Ось воно: "У документі йдеться про обов'язковість явки військовозобов’язаних в міський ТЦК у 10-денний термін".
Його розтиражували по безлічі телеграм-каналів, а також писали про це низка ЗМІ. До прикладу, можна було прочитати таке формулювання: "Начальник Івано-Франківського військкомату Роман Плитус виписав одну повістку на весь Франківськ".
Власне, може здатися, що в Івано-Франківській області вирішили не заморочуватися та видати "одну повістку" на всіх військовозобов'язаних у регіоні. Але це не зовсім так.
"Одна повістка" на всіх: що кажуть у ТЦК
Представники військкомату запевняють, що відповідний наказ видають щоразу, коли продовжується дія воєнного стану та мобілізації.
Основна мета Наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних,
– йдеться у повідомленні.
У ТЦК СП зазначають, що під час візиту військовозобов'язаний повинен мати при собі:
- військовий квиток;
- паспорт;
- медичні книжки;
- документи, що надають право на відстрочку (за наявності таких).
Також нагадали, що за ухилення чи порушення правил мобілізації очікує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.