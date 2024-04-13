У базах поліції – сотні тисяч можливих ухилянтів, – Клименко розповів як їх розшукують

У поліції вкотре нагадали, що на вулиці вручити повістку можуть лише військові, працівники ТЦК. Водночас зазначили, що у базах містяться сотні тисяч тих, хто може ухилятися від служби у лавах ЗСУ.

На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Мовиться про сотні тисяч тих, хто, на думку ТЦК, може ухилятися від служби у війську.

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Правоохоронці перевіряють людей

Клименко наголосив, що поліція спільно з працівниками ТЦК може працювати на вулиці. Водночас підкреслив, що повістку вручити може винятково військовий, співробітник ТЦК. Також нагадав про те, що правоохоронці та представники військкоматів спільно працюють на блокпостах.

У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК,

– додав Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, поліція займається розшуком тих українців, котрі отримали на руки повістки й ухиляються від мобілізації. Він підкреслив, що поліція діє згідно з письмовим зверненням працівників ТЦК та СП. Разом з тим, адміністративні протоколи щодо цієї групи людей складають винятково співробітники військкоматів.

Що буде, якщо ігнорувати ТЦК чи військовий облік