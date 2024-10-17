Хто має право бути заброньованим: пояснення

Під час війни важливо розуміти свої права та, звісно ж, обов'язки. Деякі категорії людей можна бронювати, але не всіх.

Chas News розповіли деталі щодо того, кого можна бронювати. Варто зауважити, що зараз триває аудит критичних підприємств і бронювання призупинене. Воно може поновитися з певними змінами.

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Хто має право на бронювання

Перелік таких категорій осіб визначає Кабінет міністрів.

До списку осіб, які підлягають бронюванню, входять:

усі військовозобов'язані держслужбовці категорії А. Також держслужбовці категорій Б та В, але не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників;

працівники органів державної влади, судів, Нацполіції, ДБР, НАБУ, ДСНС, БЕБ;

співробітники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники установ, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

На скільки надається бронь від мобілізації

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам з метою забезпечення функціонування підприємств в особливий період. Але її потрібно поновлювати щороку. Загалом забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників.

До того ж не можна забронювати тих, хто не уточнив свої військово-облікові дані, порушив правила військового обліку та перебуває у розшуку. А ще під бронювання не підпадають особи, виключені з військового обліку, та ті, хто має відстрочку.

Що входить у процедуру бронювання

Якщо бронювання не електронне, то:

Працівники кадрової служби підприємства складають відповідний лист зі списком військовозобовязаних, які підлягають бронюванню.

Документи погоджують з Генеральним штабом і направляють до Міністерства економіки, яке ухвалює відповідний наказ про бронювання.

На підприємстві роблять витяг з наказу і направляють до ТЦК для взяття заброньованих осіб на спеціальний військовий облік.

Якщо ж бронювання відбувається через "Дію", то:

керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписує його електронним підписом;

система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;

протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;

у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.

Виписку про бронювання можна завантажити на порталі "Дія" та роздрукувати, якщо це потрібно.