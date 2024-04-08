Чи є остаточне рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію: нардеп відповів
Джерело:Liga.net
Станом на зараз у комітету немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію. Причиною цього стали суперечливі моменти стосовно деяких важливих пунктів документа, які й досі не узгодили.
Наразі в Україні готують до другого читання законопроєкт про посилення мобілізації. Комітет з нацбезпеки вже розглянув усі запропоновані до документа правки. Однак є певні нюанси.
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Остаточного рішення поки немає
Нардеп від Слуги народу Ігор Копитін розповів, що так комітет працював цієї суботи, 6 квітня. Він планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.
Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає,
– заявив він.
Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".
Законопроєкт про мобілізацію: коли зможуть ухвалити
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. До законопроєкту ще подаватимуть правки. Законопроєкт було ухвалено без пропозицій Комітету. За рішення проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.
- Згодом народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко припустив, що законопроєкт №10449 про мобілізацію та військовий вишкіл внесуть на розгляд у сесійну залу Верховної Ради для голосування орієнтовно у середині квітня.
- Засідання Верховної Ради заплановане на 10 – 11 квітня. На ньому чиновники мають намір розглянути законопроєкт про мобілізацію. Однак станом на зараз не зрозуміло те, скільки ж часу знадобиться на ухвалення відповідного документа.
- 3 квітня глава Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію вже пройшов обговорення у комітеті парламенту. За словами спікера Верховної Ради, зараз готується порівняльна таблиця до другого читання. Він навів 3 закони, які нещодавно ухвалив президент України. Стефанчук заявив, що зараз ведуть робота над четвертим законопроєктом.
- Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що зараз секретаріат верстає таблицю, аби зрозуміти, де могли бути допущені різні неузгодженості, технічні помилки тощо.