Чи є остаточне рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію: нардеп відповів

Станом на зараз у комітету немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію. Причиною цього стали суперечливі моменти стосовно деяких важливих пунктів документа, які й досі не узгодили.

Наразі в Україні готують до другого читання законопроєкт про посилення мобілізації. Комітет з нацбезпеки вже розглянув усі запропоновані до документа правки. Однак є певні нюанси.

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Остаточного рішення поки немає

Нардеп від Слуги народу Ігор Копитін розповів, що так комітет працював цієї суботи, 6 квітня. Він планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.

Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає,

– заявив він.

Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".

Законопроєкт про мобілізацію: коли зможуть ухвалити