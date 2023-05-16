Чи можуть мобілізувати двох і більше членів сім'ї: юрист дав відповідь

Адвокат пояснив, наскільки є законною мобілізація одразу кількох або всіх родичів під час повномасштабної російсько-української війни. Крім цього спеціаліст розповів про винятки.

Ростислав Кравець заявив, що в Україні немає заборони щодо мобілізації всіх членів однієї родини. Він вказав на відсутність чіткого регулювання, передає 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати

За словами правозахисника, в українських законах не визначена конкретна кількість людей з однієї сім'ї, яких можна залучити до лав ЗСУ. Через це можуть бути випадки, коли мобілізації підлягають усі близькі родичі.

Відповідно, можуть мобілізувати всіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу,

– сказав він.

Які існують винятки

Адвокат розповів про виняткові ситуації. Як пояснив Кравець, можуть не підлягати мобілізації ті чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули на війні з Росією або зникли безвісти під час вторгнення держави-терориста. Тобто, якщо особа зникла безвісти чи померла через бойові дії, то її чоловіка чи дружину, доньку, сина, мати, батька, рідного брата чи сестру, бабусю та дідуся не мобілізують.

Також правовий захисник згадав про ще один виняток. Усіх членів однієї родини не можуть мобілізувати, якщо ця сім'я виховує неповнолітніх дітей. Оскільки їх не можна залишати одних.

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