Законопроєкт про мобілізацію: у Раді назвали терміни, коли розглянуть документ у другому читанні

Депутати Верховної Ради вже незабаром можуть розпочати розглядати законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Це може статися до кінця березня 2024 року.

Про це в ефірі передачі "Тема з Мосейчук" заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. За його словами, розгляд законопроєкту про мобілізацію до кінця березня у другому читанні станеться за найоптимістичнішого сценарію, інформує 24 Канал.

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Корнієнко назвав терміни розгляду законопроєкту у другому читанні

Олександр Корнієнко наголосив, що зараз законопроєктом про мобілізацію займається комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За словами заступника глави ВР, цей комітет працює безперервно.

Зокрема, депутати комітету узгоджують між собою позиції й поки що не перейшли до розгляду поправок.

Оптимістично, за цей і наступний тиждень вони вийдуть на ту редакцію, по якій далі технічно потрібно буде створити таблицю на друге читання, за такої кількості поправок це займе приблизно тиждень. Оптимістично, до кінця березня ми можемо спробувати вийти з цим до зали,

– зазначив Корнієнко.

Він також зауважив, що в парламенті триватимуть багатоденні дебати, під час яких депутати, як очікується, пропонуватимуть власні поправки до законопроєкту.

Водночас Корнієнко наголосив на важливості дотримання процедурних правил для забезпечення ухвалення закону відповідно до встановлених процедур.

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