Мобілізація як покарання: у Міноборони прокоментували скандальні випадки вручення повісток

Мобілізація як покарання – абсолютно неприпустима. Міноборони неодноразово проводило наради з ТЦК, адже правильно спілкуватися з людьми є дуже важливим.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Вручення повістки як покарання – неприпустиме

Маляр розповіла, що Міноборони неодноразово збирало очільників всіх обласних ТЦК. Вона завжди публічно говорить про ці наради. Також відомство виставляє звіти та фото, як це відбувається.

Заступниця міністра наголосила, що дуже важливо говорити про якість сервісу, те, як спілкуватися з людьми та подавати саму мобілізацію, щоб усі розуміли її значення.

Значення – це обороноздатність держави. Є, на жаль, випадки, коли на місцях військкоми або були й з поліцією такі випадки, що затримували людей за одне правопорушення, а потім відводили їх у військкомат. Це абсолютно неприпустимі речі. Я навіть не хочу називати це комунікацією. Це просто помилки конкретних людей,

– підкреслила Маляр.

За її словами, сама позиція ЗСУ та Міністерства оборони, яку неодноразово публічно озвучували, – дуже проста. Станом на сьогодні в країні триває війна і в кожного є обов'язок її захищати. Тож мобілізація – це частина обороноздатності.

"Давайте відверто: якби не були всі ті люди мобілізовані на початку повномасштабного вторгнення, ми б просто не змогли звільнити Київ, наприклад. Це була величезна народна армія, тому що професійних військових у нас, це відкрита цифра, за законом 215 тисяч було. Решта – це цивільні працівники ЗСУ. І такою б кількістю, враховуючи лінію фронту, величезну, шалену лінію фронту, тисячі кілометрів, ми б просто не змогли виграти", – пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що саме тому мобілізація – це обороноздатність держави, і якщо серед військкомів є якісь люди, які припускаються помилок та здійснюють правопорушення, то з ними потрібно боротися і відсторонювати.

"Тут взагалі немає альтернативи та дискусії. Вони не повинні бути на цих місцях. Але всі інші виконують важливу державну задачу – укріплюють обороноздатність. І без цих людей, яких вони мобілізовують, ми б не змогли відстояти, наприклад, столицю. Ми б не змогли стояти зараз на Сході, наприклад", – наголосила Маляр.

Вона підсумувала, що здебільшого зараз країну обороняють мобілізовані.

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Хто має право вручати повістку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 1487 від 30 грудня 2022 року, окрім працівників ТЦК та СП, вручити повістку можуть:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, якщо вони отримали відповідне розпорядження від ТЦК та СП;

керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — також за наявності відповідного розпорядження. До речі, до них можуть належати й заклади освіти.

Важливо розуміти, що повістка не є рішенням чи дією органу влади, тому сама по собі не оскаржується. Проте якщо ТЦК припустився порушення, наприклад, мобілізував людину без проходження військово-лікарської комісії, або проігнорував підстави для відстрочки, то ці дії можна оскаржувати.