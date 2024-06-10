Веніславський відповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних
Джерело:"РБК-Україна"
Федір Веніславський висловився щодо того, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних. За словами, нардепа представники територіальних центрів комплектування не мають права цього робити, якщо людина не перебуває у розшуку.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пояснив, що право затримувати військовозобов'язаних наразі зберігається тільки у працівників Нацполіції.
До теми "Питання дуже неоднозначне": чи ідуть у Раді та уряді розмови щодо економічного бронювання
Затримувати військовозобов'язаних може лише поліція
Федір Веніславський пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна", що поліція не затримує осіб просто з метою уточнення їхніх військово-облікових даних. Однак, якщо під час перевірки документів виявляється, що громадянин України перебуває в розшуку, тобто він уже мав бути мобілізований і йому приходили повістки, то Національна поліція має право затримати особу і передати її до відповідних підрозділів ТЦК та СП для подальших дій.
І тут без різниці – до чи після 16 липня (дата до якої громадяни зобов'язані уточнити дані в ТЦК відповідно до закону про мобілізацію – 24 Канал),
– підкреслив нардеп.
Крім того, член комітету Верховної Ради підкреслив, що лише особи, які перебувають у розшуку, можуть бути примусово доставлені до ТЦК та СП або на ВЛК.
Веніславський також зауважив, що військовозобов'язані особи оголошуються в розшук Національною поліцією за неявку на виклики або запити ТЦК та СП.
"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в межах закону", – зауважив він.
Що ще розповів про мобілізацію Веніславський в інтерв'ю
- Федір Веніславський наголосив, що наразі жодних підстав, щоб збільшувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних, немає. Член комітету Ради зазначив, що динаміка з якою наразі оновлюють дані, дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані.
- Член комітету Ради також розповів, що народні депутати поки що не планують вносити зміни до нового закону про мобілізацію. За словами Веніславського, деякі проблеми можна вирішити без змін у документі.
- Веніславський також заявив, що в застосунку Резерв+ не буде електронних повісток, Крім того, там не буде і направлення на проходження військово-лікарської комісії.