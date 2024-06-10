Веніславський відповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних

Федір Веніславський висловився щодо того, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних. За словами, нардепа представники територіальних центрів комплектування не мають права цього робити, якщо людина не перебуває у розшуку.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пояснив, що право затримувати військовозобов'язаних наразі зберігається тільки у працівників Нацполіції.

До теми "Питання дуже неоднозначне": чи ідуть у Раді та уряді розмови щодо економічного бронювання

Затримувати військовозобов'язаних може лише поліція

Федір Веніславський пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна", що поліція не затримує осіб просто з метою уточнення їхніх військово-облікових даних. Однак, якщо під час перевірки документів виявляється, що громадянин України перебуває в розшуку, тобто він уже мав бути мобілізований і йому приходили повістки, то Національна поліція має право затримати особу і передати її до відповідних підрозділів ТЦК та СП для подальших дій.

І тут без різниці – до чи після 16 липня (дата до якої громадяни зобов'язані уточнити дані в ТЦК відповідно до закону про мобілізацію – 24 Канал),

– підкреслив нардеп.

Крім того, член комітету Верховної Ради підкреслив, що лише особи, які перебувають у розшуку, можуть бути примусово доставлені до ТЦК та СП або на ВЛК.

Веніславський також зауважив, що військовозобов'язані особи оголошуються в розшук Національною поліцією за неявку на виклики або запити ТЦК та СП.

"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в межах закону", – зауважив він.

Що ще розповів про мобілізацію Веніславський в інтерв'ю