Чи можуть призвати до ЗСУ осіб з легкими розладами психіки

В Україні триває загальна мобілізація, призвати на захист країни можуть усіх громадян призивного віку, які не мають підстав для відстрочки. Перед тим, як стати до лав ЗСУ військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

Нещодавно у Міноборони ухвалили нові умови придатності до військової служби та впорядкували проходження служби обмежено придатних осіб. Юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Тетяна Шевченко та голова ВЛК Деснянського району Києва Юрій Менджерес розповіли, чи можуть мобілізувати громадян з легкими психічними розладами.

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Передусім варто розуміти, що відповідно до переліку хвороб, в залежності від статті, особа може визнаватися:

обмежено придатною,

непридатною або такою, що потребує лікування.

Рішення завжди за ВЛК

Відтак, в залежності від того, яка саме психічна хвороба у людини – ВЛК буде приймати відповідне рішення, після проходження особою медичного обстеження – це може бути деменція, шизофренія чи депресивні стани.

У будь-якому випадку, кожне захворювання визначається індивідуально, після проведення детального медичного огляду пацієнта. Тому дати чітку відповідь – зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження,

– наголосила юристка Тетяна Шевченко.

Вон пояснила, що люди можуть страждати психологічними розладами з дитинства, або, наприклад, набути це захворювання вже у дорослому віці. Все це мають з'ясовувати фахівці.

Де зможе проходити службу така особа

Правова довідка. ВЛК у своїй роботі керується наказом МОЗ №402 від 14.08.2008 та наказом Міністерства оборони України № 490 від 18.08.2023.

Голова ВЛК Деснянського району уточнив, що коли людині ставлять діагноз – той, чи інший психічний розлад, а відтак визначають ступінь її придатності до військової служби, у висновку комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань.

Може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. І вже на підставі цього висновку, коли людина пройшла ВЛК, військкомат вирішує до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби, керуючись висновком ВЛК,

– зауважив Менджерес.

Він також зауважив, що з легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу – займаючись паперовою роботою, або знаходитися поруч з зоною бойових дій – ремонтуючи техніку. Але при цьому не брати участь безпосередньо у бойових діях.

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