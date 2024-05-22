Процес мобілізації відбуватиметься краще, ніж кілька місяців тому: Подоляк пояснив чому

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Радник керівника Офісу Президента розповів, що тепер цей процес буде відбуватись краще.

Михайло Подоляк заявив, що процес мобілізації в Україні буде йти краще, ніж два-три місяці тому. Зокрема, через достатню кількість зброї та амуніції на фронті.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Україна отримує нові пакети допомоги

За його словами, відчуття достатніх ресурсів — це головний фактор. Він пояснив, що люди не хотіли йти на фронті, коли була нестача зброї, однак зараз Україна отримує допомогу від США, тому ситуація інша.

Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж два-три місяці тому,

– зазначив Подоляк.

Крім цього, в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього, мобілізованим українцям гаарнтоване навчання.

В Україні розсилатимуть повістки поштою