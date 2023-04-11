У Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію

В Україні триває проведення загальної мобілізації. На сьогодні наша армія комплектується людьми, яких передусім треба навчити.

На навчання цих військовозобов’язаних потрібен час. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Важливо Отримання повістки ще не означає призову на службу: що слід пам'ятати про мобілізацію

Чи посилюватимуть в Україні мобілізацію

За словами Резнікова, посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації, який затвердив Генштаб ЗСУ, досі не завершено.

Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію,

– зазначив міністр.

Резніков наголосив, що на сьогодні наш Генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках. Однак є інший момент – живу силу треба озброїти та краще сучасною зброєю.

"Не менш важливим є і навчання людей, їхня підготовка. На початку основний, найбільший удар прийняла та витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії та мали відповідний досвід. До них приєдналися ветерани початку російсько-української війни, ті, хто служив та воював від 2014 року. Таким чином, першим хвилям вторгнення протистояли передусім ті, хто вже служив та воював", – сказав міністр.

Резніков додав, що наразі наші війська комплектуються людьми, яких треба навчити. Особливо важливе значення надається підготовці тих підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі.

Він почнеться тоді, коли Генштаб вирішить, що настав час,

– підкреслив глава Міноборони.

Мобілізація в Україні