Залежить від Росії: у Раді розповіли, чи посилять мобілізацію в Україні
Джерело:ТСН.ua
У Верховній Раді допускають, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Це станеться у відповідь на мобілізаційні заходи в Росії.
Україні доведеться реагувати, якщо Росія мобілізує 700 тисяч людей. Про це сказав секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.
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В Україні готуються реагувати на мобілізацію у Росії
"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) будуть набирати більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то будемо набирати більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключено, що треба буде збільшувати", – сказав нам парламентар.
Роман Костенко не виключає, що росіяни незабаром можуть ще більше активізувати свою мобілізацію.
"Різні органи, розвідка казали, що це може статись восени", – повідомив Костенко.
Росія планує мобілізувати 700 тисяч людей
- Генштаб ЗСУ 11 вересня повідомив, що у зв'язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що найближчим часом у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення.
- Її показники за різними оцінками можуть складати від 400 до 700 тисяч осіб. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, планується призвати близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як "загороджувальні загони" позаду російських військ.
- При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.
- У Генштабі зазначили, що на фронт як "гарматне м'ясо" вкотре підуть пересічні громадяни.
- Представник ГУР Вадим Скібіцький висловив сумнів, що Росія оголосить відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була восени 2022 року.
- Водночас він зауважив, що всі необхідні організаційні заходи Кремль уже провів.
- Зокрема, в Росії ухвалили законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.