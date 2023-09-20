Залежить від Росії: у Раді розповіли, чи посилять мобілізацію в Україні

У Верховній Раді допускають, що в Україні можуть посилити мобілізацію. Це станеться у відповідь на мобілізаційні заходи в Росії.

Україні доведеться реагувати, якщо Росія мобілізує 700 тисяч людей. Про це сказав секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

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В Україні готуються реагувати на мобілізацію у Росії

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) будуть набирати більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то будемо набирати більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми будемо на це реагувати. Не виключено, що треба буде збільшувати", – сказав нам парламентар.

Роман Костенко не виключає, що росіяни незабаром можуть ще більше активізувати свою мобілізацію.

"Різні органи, розвідка казали, що це може статись восени", – повідомив Костенко.

Росія планує мобілізувати 700 тисяч людей