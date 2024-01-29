Не обов'язок, а соціальний ліфт: у ЗСУ відповіли, як підвищити ефективність мобілізації

Представник 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін висловився щодо шляхів, якими можна було б підвищити ефективність набору людей в армію. Він згадав досвід Ізраїлю.

Шукаючи ефективні методи мобілізації, Україна може звернутися до досвіду Ізраїлю, де військова служба відкриває двері до кар'єрного зростання. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі Radio NV, – інформує 24 Канал.

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Військо як крок до успіху

Лазуткін вважає, що для підвищення успішності мобілізації важливо змінити суспільне сприйняття військової служби. Вона повинна стати не лише обов'язком, але й привілеєм, що відкриває нові можливості.

Наприклад, як у тому ж Ізраїлі. Без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Так має бути й в нас. Я думаю, цей шлях за рекрутингу, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників,

– сказав він.

Вочевидь, ініціативи, спрямовані на підвищення статусу військової служби, можуть стати не лише важливим кроком у формуванні нового обличчя української армії, а й – суспільства загалом.

Що таке рекрутинг У листопаді 2023 року ухвалили Концепцію військової кадрової політики на 5 років. Вона передбачає скасування призову та створення професійного війська на базі рекрутингу. Власне, це система служби за контрактом: держава набирає добровольців, готує, навчає їх та зрештою має професійне військо.

Читайте більше у матеріалі У листопаді 2023 року ухвалили Концепцію військової кадрової політики на 5 років. Вона передбачає скасування призову та створення професійного війська на базі рекрутингу. Власне, це система служби за контрактом: держава набирає добровольців, готує, навчає їх та зрештою має професійне військо.Читайте більше у матеріалі 24 Каналу

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