Військкомат викликає у день вручення повістки: що робити, якщо немає змоги прийти у ТЦК та СП
В Україні триває дія воєнного стану та заходи щодо мобілізації чоловічого населення. Відтак чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку в будь-якому громадському місці нашої країни.
Попри це, працівники військкомату можуть часом зазначити у повістці, що з’явитися треба вже сьогодні чи завтра з дня дати отримання цього документу. Чи можна не приходити у ТЦК та СП за повісткою "сьогодні на сьогодні", розбирався 24 Канал.
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Який термін мають українці, щоб прийти у військкомат
Адвокатеса юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко зазначила, що військовозобов'язаний обов’язково має прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки в термін, що зазначений на бланку. За її словами, наразі в українському законодавстві немає мінімального терміну, коли чоловік має з’явитися за викликом.
"Тому працівники військкоматів нерідко вказують термін з "сьогодні на завтра", а то й взагалі, "сьогодні на сьогодні", – пояснила Аніщенко.
Вона також зазначила, що якщо військовозобов’язаний не з’явиться у ТЦК та СП, то його можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Однак, на думку експертки, все ж існують способи, коли чоловік може змінити дату прибуття до військкомату.
Рекомендую тим, кому виписують повістки, одразу на місці зазначати про неможливість з’явитися "завтра" і погодити дату прибуття до військкомату,
– зауважила вона.
Юристка також вважає, що в повістці для явки до ТЦК та СП, має стояти дата, що дозволяє військовозобов’язаному з’явитися за викликом не пізніше, ніж за 3 дні з дати її вручення.
Які є причини для того, щоб не прийти у військкомат у вказаний час
Адвокатеса наголосила, що якщо людина не може прийти до військкомату "сьогодні на сьогодні", то він може користуватися переліком поважних причин, який напередодні затвердив Кабмін.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, поважними причинами можуть вважатися:
- смерть близьких родичів (батьків, дружини, дитини, брата, сестри, діда, баби), або близького родича дружини (чоловіка), що сталася не пізніше ніж за 7 діб до дати початку зборів;
- хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками, як своїми, так і дружини чи чоловіка, що проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом;
- здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності, яке робить неможливим його прибуття;
- потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори й стала перешкодою своєчасному прибуттю;
- складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.
Наостанок юристка зазначила, що у разі неможливості своєчасно з'явитися у військкомат, українцям треба направити до ТЦК та СП рекомендований лист із повідомленням про те, що людина не може прийти у вказаний проміжок часу, а також пояснити причину цієї неможливості.
Які зміни в мобілізації українців трапилися останнім часом
- Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк сказала, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати запрошення до ТЦК та СП під час відвідування пляжів. За її словами, повістки можуть роздавати на пляжах, оскільки закон допускає їх вручення в будь-яких місцях.
- Раніше Володимир Зеленський зауважив, що наразі зарано говорити про процес демобілізації в Україні. Однак він наголосив, що ротація українських військових проводиться постійно.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у роботі військово-лікарської комісії можна побачити суттєві покращення. Ці зміни стосуються умов проходження комісії, оплати праці лікарів і переведення всіх документів у електронний формат.