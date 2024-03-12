Є різні питання, – Зеленський висловився щодо мобілізації та демобілізації в Україні

Володимир Зеленський поспілкувався з французькими журналістами. Під час інтерв'ю президент України пояснив свою позицію щодо демобілізації та законопроєкту про мобілізацію.

Володимир Зеленський заявив, що навколо питання мобілізації є дуже багато дезінформації. Про це він сказав в інтерв'ю BFM TV та Le Monde.

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Яка позиція Зеленського

Український лідер зауважив, що щодо законопроєкту про мобілізацію виникають різні питання. Він пояснив це тим, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни.

Мобілізація в Україні була з самого початку війни й вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що мобілізація в Україні не зупинялася жодного разу. За його словами, це не питання 2023-го або поточного року.

Це питання з початку війни. Чи вона (мобілізація – 24 Канал) ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти перебуваєш у війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних. Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував, тому є різні питання: щодо ротації, відпусток,

– зазначив він.

Як пояснив Зеленський, українські військові хочуть мати відповідь, що можна вдосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства. За його словами, на сьогодні це питання виключно парламенту та дебатів.

Після завершення дискусій у комітетах Верховної Ради парламентарі голосуватимуть. Але всі ці дебати не зупиняли та не продовжували мобілізацію. Мобілізаційні процеси йдуть своїм чином. Президент зазначив, що є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно та щоквартально, і всі ці цифри є у Генштабі.

Що кажуть про цей законопроєкт