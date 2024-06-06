Нардеп відповів, скількох українців потрібно мобілізувати цьогоріч

Загальна мобілізація в Україні не припиняється та триває далі. Потреба в особовому складі на цей рік становить близько 100 – 110 тисяч осіб.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у 2024 році планується мобілізувати 500 тисяч осіб. Однак надалі озвучували суттєво менші цифри.

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Скількох українців планують мобілізувати

Народний депутат України та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, що під час планування контрнаступу під керівництвом Головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб. Однак тоді затримувалася допомога від західних партнерів.

І коли новим Головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових,

– сказав нардеп.

Важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання й утримання.

Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100 – 110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців,

– заявив Руслан Горбенко.

Мобілізація в Україні: останні новини

З 18 травня свої облікові дані вже оновили 1,6 мільйона українців. Більшість зробили це саме через застосунок Резерв+. Дані також вже оновили понад 18 тисяч українців, які перебувають за кордоном. Переважно ті, хто мешкає в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США.

Також стало відомо, У застосунок Резерв+ в майбутньому планують додати функцію онлайн-ректрутингу. Військовозобов'язані українці зможуть переглянути вакансії та подати заявку.

Зараз підприємства можуть резервувати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. Підприємства, які забезпечують оборону, а також оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, можуть бронювати до 100% своїх військовозобов'язаних співробітників за окремою постановою Кабміну.