Деякі студенти можуть виїхати за кордон: хто та як це може зробити
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки не можуть виїжджати за кордон, проте є певні виключення.
Правила загальної мобілізації студентів можуть змінитися. Виїхати за кордон зможуть ті здобувачі освіти, які мають необхідні документи, що підтверджують факт навчання в іноземних вишах, але всі здобувачі другої освіти, яким виповнилось понад 30 років, підлягають призову.
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Хто може виїхати за кордон
Частина військовозобов'язаних студентів, які навчаються у закордонних вишах, можуть виїхати за межі України під час воєнного стану. Для продовження навчання в іноземному виші при перетині кордону працівникам ДПСУ слід надати такі документи, що підтверджують законність виїзду з України:
- студентський квиток;
- відповідне запрошення на навчання в іноземному виші;
- довідки, що підтверджують факт навчання у виші за кордоном;
- посвідку на проживання.
При цьому всі документи мають бути перекладені на українську мову та завірені підписами перекладача та нотаріуса.
Кого можуть мобілізувати
Кабмін запропонував внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які передбачають обмеження відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту.
Відповідно до запропонованих змін, відстрочку від мобілізації матимуть ті, хто навчається за денною або дуальною формами за рівнем освіти, що вищий за раніше здобутий, та розпочали навчання не пізніше року досягнення 30-річного віку.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Наразі в законі України немає чітких правил про те, чи можуть призвати двох членів однієї сім'ї. Наприклад, умовно двох братів. Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, зауваживши, що деякі винятки все ж продумані. До прикладу, не призивають членів сім'ї, якщо родичі військовозобов'язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся або рідні брат із сестрою) загинули чи пропали безвісти під час збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, або під час забезпечення національної безпеки й оборони, а також відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.
- Деякі чоловіки мають право на відстрочку за певними сімейними обставинами. Зокрема, це стосується чоловіків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для отримання такої відстрочки потрібно надати докази самостійного виховання дитини, бо сам по собі факт розірвання шлюбу з матір'ю дитини жодним чином не може свідчити про наявність підстав для відстрочки.
- Зняті з військового обліку чоловіки знову можуть стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття. Водночас вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі.