За яких умов студентів можуть мобілізувати: юристка назвала умову
Джерело:Марія Левченко
В Україні триває мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Відстрочка від неї на час навчання надається студентам, однак за певних умов здобувачі освіти можуть її втратити.
Адвокатка Марія Левченко розповіла, коли студент втрачає право на відстрочку від мобілізації. Мовиться про випадки, коли він вирішив стати добровольцем.
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Студент повинен написати заяву до ТЦК та СП
Студент втрачає своє право на відстрочку від мобілізації за умови, якщо він самостійно пише заяву про те, що він хоче стати добровольцем. Або якщо напряму звертається до військової частини і йому підписують цей рапорт,
– пояснює експертка.
Вона зазначила, що одразу без додаткової заяви самого студента ТЦК та СП або військова частина направляє у ВНЗ повідомлення про те, що студент зарахований на військову службу. Марія Левченко додала, що такому студенту надається академічна відпустка.
"Також є процедура, коли сам студент повідомляє навчальний заклад, що він пішов по мобілізації і служить", – додала Левченко.
Що потрібно знати студентам про мобілізацію
Згідно з законом, студенти, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти, не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
Однак це правило не стосується студентів-заочників. Також повнолітні студенти іноземних ВНЗ, які приїдуть в Україну, потім не зможуть перетнути кордон, якщо вони є військовозобов'язаними.
Важливо, що після закінчення бакалаврату право на відстрочку втрачається до моменту зарахування студента на магістратуру. Це ж правило діє і у випадку із аспірантурою.
Крім цього, право на відстрочку втрачається, якщо студента відраховують із закладу освіти.
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