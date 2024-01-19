Мобілізація в Україні: ТЦК більше не надсилатимуть повістки зайвий раз, – Міноборони
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Міноборони зазначили про певні зміни у врученні повісток.
Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону розповіла, що ТЦК не будуть надсилати повістки зайвий раз. За її словами, в Україні запускають електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних.
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Інформацію перетворили на цифрову
Вона пояснила, що військовозобов'язаний матиме певний час для того, аби він актуалізував свої дані в кабінеті.
І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі,
– сказала заступниця міністра оборони.
Вона розповіла, що верифікацію даних у електронному реєстрі "Оберіг" уже провели. Міноборони перетворили паперову інформацію на цифрову.
За словами Чорногоренко, там провели певні роботи. Зокрема, усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. Також працюють над покращенням роботи. Вона наголосила, цей процес має працювати як годинник.
Які зміни передбачає законопроєкт про електронний облік
- Верховна Рада суттєво розширила перелік інформації, який отримають ТЦК для військового обліку українців. Мовиться про вдосконалення мобілізації, яке раніше наполегливо просували Міноборони та Генштаб ЗСУ. У вівторок, 16 січня, Верховна Рада ухвалила закон, що має впровадити в Україні повноцінний електронний облік військовозобов'язаних. Йдеться про законопроєкт № 10062.
- В першому читанні проєкт закону №10062 ухвалили ще на початку листопада 2023 року. Але при підготовці до другого читання у нього внесли сотні правок, які суттєво змінили текст документа.
- Зокрема, туди з інших державних реєстрів потраплятиме інформація про номери телефону та адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами. Мовиться також про відомості стосовно документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та повертатись.