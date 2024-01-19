Мобілізація в Україні: ТЦК більше не надсилатимуть повістки зайвий раз, – Міноборони

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Міноборони зазначили про певні зміни у врученні повісток.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону розповіла, що ТЦК не будуть надсилати повістки зайвий раз. За її словами, в Україні запускають електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних.

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Інформацію перетворили на цифрову

Вона пояснила, що військовозобов'язаний матиме певний час для того, аби він актуалізував свої дані в кабінеті.

І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі,

– сказала заступниця міністра оборони.

Вона розповіла, що верифікацію даних у електронному реєстрі "Оберіг" уже провели. Міноборони перетворили паперову інформацію на цифрову.

За словами Чорногоренко, там провели певні роботи. Зокрема, усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. Також працюють над покращенням роботи. Вона наголосила, цей процес має працювати як годинник.

Які зміни передбачає законопроєкт про електронний облік