"Допускаємо обмеження": Веніславський сказав, що ухилянтів можуть позбавити права керувати авто

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони ще обговорює можливі обмеження для ухилянтів. Щодо одного з обмежень у всіх членів комітету є консенсус.

Воно стосується можливості керування транспортним засобом, яке буде у законопроєкті про мобілізацію. Про це під час брифінгу розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал.

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Ухилянтів можуть позбавити можливості керувати автівкою

Веніславський наголосив, що у народних депутатів була дискусія щодо надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки повноважень можливості обмежувати у судовому порядку права громадян на розпорядження грошовими коштами на рахунку, права виїзду за кордон і права керування транспортним засобом.

Депутати дійшли консенсусу на цей момент. І ми допускаємо лише одне обмеження – на право керування транспортним засобом,

– зазначив народний депутат.

Він зауважив, що обмеження у керуванні транспортним засобом можуть застосувати, якщо людина не виконала умови ТЦК і не з'явилася для оформлення документів, уточнення даних, або не з'явилася за повісткою, яку отримала.

У законопроєкті унормують відстрочку від освіти

Також Веніславський сказав, що законопроєкт про мобілізацію передбачає уникнення зловживань особами, які вирішили спеціально здобувати вищу освіту, щоб уникнути мобілізації.

"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт. Тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову", – сказав член комітету Ради.

Він наголосив, що у новому законопроєкті точно приберуть цю норму і буде вже відстрочка за послідовною вищою освітою. Тобто вищою бакалаврською, магістерською й аспірантурою.

Веніславський сказав, коли буде друге читання законопроєкту