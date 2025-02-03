Повістки під час мобілізації: що потрібно знати про порядок їх вручення

Мобілізаційні заходи в Україні тривають не перший рік, і питання, пов’язані з ними, залишаються актуальними. Одним із найпоширеніших запитів громадян є порядок вручення повісток.

В Інтернеті можна знайти багато різної інформації, проте вона не завжди відповідає дійсності. 24 Канал зібрав усю необхідну інформацію з цього питання.

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Які є обов'язки громадян у разі вручення їм повістки

Окремого нормативного акту, який би детально регламентував усі аспекти вручення повісток, не існує. Відповідно, необхідно керуватися положеннями Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Якщо громадянин отримав повістку з викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), він зобов’язаний з’явитися у зазначені місце та час.

У документі містяться такі обов’язкові реквізити:

ПІБ та дата народження особи, якій адресовано повістку;

Назва ТЦК та СП, що видав повістку;

Причина виклику до центру;

Адреса, дата та час явки;

Підпис посадової особи (можливий електронний підпис), яка видала (сформувала) повістку;

Реєстраційний номер повістки;

Інформація про наслідки неявки та обов'язок повідомлення про причини відсутності.

Для осіб, які самостійно прибули до ТЦК та СП і підлягають направленню на навчання або підготовку через призов під час мобілізації, строк явки встановлюється протягом двох місяців після проходження військово-лікарської комісії.

Під час вручення повістки представники ТЦК та СП на вимогу громадянина зобов’язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також пред’явити службові посвідчення.

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Які існують види повісток

Українське законодавство передбачає кілька типів повісток, які можуть бути вручені громадянам, що перебувають на військовому обліку. Залежно від мети виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), існують три основні види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних

Цей документ видається з метою оновлення інформації про призовника, включаючи його особисті дані, сімейний стан, місце роботи чи навчання, стан здоров’я та інші важливі відомості.

Якщо військовозобов’язаний не прибуде до ТЦК у зазначений термін, йому може бути накладено адміністративний штраф.

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Цей тип повістки передбачає медичне обстеження особи, щоб визначити її придатність до військової служби. Призовнику надається карта медичного огляду, куди заносяться висновки лікарів щодо його стану здоров’я та висновок про придатність до служби.

Мобілізаційний наказ

Якщо громадянин успішно пройшов медичний огляд і визнаний придатним для військової служби, йому може бути вручено мобілізаційний наказ. У цьому документі зазначається обов’язок з’явитися на визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Отримання повістки та візит до ТЦК не означає, що призовника одразу відправлять на фронт. Варто пам’ятати, що в армії потрібні не лише люди, здатні фізично знищити ворога, а й інші спеціалісти вузького профілю, зокрема медики, айтішники та механіки.

Як працюють повістки онлайн

Наприкінці січня Міністерство оборони України повідомило про запуск тестування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) через кабінет військовозобов'язаного в Єдиному реєстрі, що працює в додатку Резерв+.

На початковому етапі військовозобов’язані зможуть самостійно запитувати направлення на ВЛК, а згодом система автоматично надсилатиме відповідний документ тим, хто отримав повістку.

При цьому в уряді наголосили, що повістки для уточнення облікових даних онлайн надсилатися не будуть, і такий варіант навіть не розглядається.

На сьогодні існує два способи вручення таких повісток:

Безпосередньо уповноваженими особами на вулиці – після перевірки документів військовозобов'язаного система генерує повістку через Єдиний реєстр.

Надсилання рекомендованим листом – документ відправляється на адресу, вказану військовозобов’язаним під час останнього оновлення даних.

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Як працює надсилання повісток поштою

Процес вручення повісток через пошту вже запроваджений у всіх регіонах України. Згідно з чинними правилами, повістка не просто кладеться у поштову скриньку, а вручається особисто адресату як рекомендований лист.

На такому листі міститься наступна інформація:

штрих-кодовий ідентифікатор поштового оператора;

ПІБ та адреса отримувача;

найменування вкладення та кількість аркушів;

ПІБ керівника відповідного ТЦК та СП або його відділу;

дата накладення кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, система вручення повісток та направлень на ВЛК поступово модернізується, забезпечуючи як цифровізацію процесів, так і контроль за їх виконанням.

Відповідальність за ігнорування повістки

В Україні відповідальність за невиконання військового обов’язку регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Основні положення викладені у двох статтях:

Стаття 210 (Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку) — наприклад, випадки, коли військовозобов'язаний не уточнив свої дані, не став на облік або не повідомив про зміну своїх даних, як от про зміну місця проживання або одруження;

Стаття 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) — стосується таких випадків, як неявка в ТЦК, відмова від отримання повістки, порушення правил військового обліку співробітників з боку підприємств.

Штрафи за порушення військового обліку:

За ст. 210 КУпАП:

у мирний час: штраф від 3 400 до 5 100 гривень ;

; під час воєнного стану або за повторне порушення: 17 000 – 25 500 гривень.

За ст. 210-1 КУпАП:

у мирний час: для громадян – 5 100 – 8 500 гривень, для посадових осіб та підприємств – 17 000 – 34 000 гривень .

для посадових осіб та підприємств – . під час воєнного стану: для громадян – 17 000 – 25 500 гривень, для посадових осіб і підприємств – 34 000 – 59 000 гривень.

Якщо особа порушує вимоги законодавства, ТЦК може звернутися до Нацполіції з вимогою доставити її до ТЦК для накладення штрафу та виконання мобілізаційних зобов’язань.

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Коли за повісткою можна не йти

Якщо громадянин підписав повістку, але з поважних причин не може прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) у визначений день, він зобов’язаний повідомити про це у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП

Можна особисто звернутися до вказаного у повістці ТЦК або будь-яким іншим способом про це повідомити.

Після цього громадянин має з’явитися до ТЦК у строк не більше 7 календарних днів.

Поважні причини неприбуття до ТЦК:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їхні наслідки;

інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини або чоловіка.

У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.