У Раді хочуть поліпшити процес мобілізації в Україні: які зміни можуть відбутися

7 серпня 2023, 23:53
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Джерело:

Верховна Рада України

В Україні продовжують тривати заходи щодо загальної мобілізації, а також воєнний стан. Водночас народні депутати пропонують нові зміни, які зможуть поліпшити цей процес.

Зокрема, в парламенті зареєстрували законопроєкт, який має розширити можливості мобілізації громадян у військових підрозділах. Це стосується виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.

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Що пропонують змінити у мобілізації депутати

У пояснювальній записці до цього проєкту вказано, що зміни до закону запропонували виборці та представники ТЦК та СП. Зокрема, вони хочуть, щоб законним чином дозволили мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану, які не готові воювати, для виконання робіт щодо оборони та забезпечення національної економіки нашої держави.

Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії,
– мовиться у пояснювальній записці.

На думку автора законопроєкту, народного депутата від партії "Слуга народу" Георгія Мазураша, зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів. До того ж якщо ці зміни приймуть, то військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими людьми, які прагнуть воювати на фронті.

Наразі в Україні тривають розслідування щодо ТЦК та СП

  • Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розкрила результати перевірки очільників ТЦК та СП нашої держави. За її словами, наразі до 10 обвинувальних актів уже перебувають у суді, а щодо підозрюваних осіб проводиться досудове розслідування.
  • Висловився про результати перевірки ТЦК та СП і глава держави Володимир Зеленський. Він сказав, що факти про виявлені зловживання у військкоматах є огидними.
  • Між іншим, правоохоронці викрили, що одеський військком Єгор Смирнов за часи повномасштабної війни Росії проти нашої держави став доларовим мільйонером. Тепер же його відправили воювати на фронт.

Автор: Владислав Кравцов