У Раді хочуть поліпшити процес мобілізації в Україні: які зміни можуть відбутися
Джерело:Верховна Рада України
В Україні продовжують тривати заходи щодо загальної мобілізації, а також воєнний стан. Водночас народні депутати пропонують нові зміни, які зможуть поліпшити цей процес.
Зокрема, в парламенті зареєстрували законопроєкт, який має розширити можливості мобілізації громадян у військових підрозділах. Це стосується виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану.
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Що пропонують змінити у мобілізації депутати
У пояснювальній записці до цього проєкту вказано, що зміни до закону запропонували виборці та представники ТЦК та СП. Зокрема, вони хочуть, щоб законним чином дозволили мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану, які не готові воювати, для виконання робіт щодо оборони та забезпечення національної економіки нашої держави.
Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти російської агресії,
– мовиться у пояснювальній записці.
На думку автора законопроєкту, народного депутата від партії "Слуга народу" Георгія Мазураша, зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів. До того ж якщо ці зміни приймуть, то військкомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими людьми, які прагнуть воювати на фронті.
Наразі в Україні тривають розслідування щодо ТЦК та СП
- Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розкрила результати перевірки очільників ТЦК та СП нашої держави. За її словами, наразі до 10 обвинувальних актів уже перебувають у суді, а щодо підозрюваних осіб проводиться досудове розслідування.
- Висловився про результати перевірки ТЦК та СП і глава держави Володимир Зеленський. Він сказав, що факти про виявлені зловживання у військкоматах є огидними.
- Між іншим, правоохоронці викрили, що одеський військком Єгор Смирнов за часи повномасштабної війни Росії проти нашої держави став доларовим мільйонером. Тепер же його відправили воювати на фронт.