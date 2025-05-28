Єдиний спосіб не програти війну, – військовий про мобілізацію в Україні
- Поки що рекрутинг до ЗСУ не може повноцінно замінити мобілізацію. Він не перекриває усі потреби.
- На жаль, деякі політики в Україні спекулюють на темі мобілізації. Це – неприпустимо.
Наразі мобілізація є єдиним варіантом, як продовжувати стримувати Росію. Рекрутинг допомагає, але наразі не є замінником мобілізації.
Про це 24 Каналу розповів журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін. За його словами, на масштабних війнах неможливо обійтися без примусової мобілізації.
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Чому мобілізація потрібна
Як зазначив Казарін, наразі рекрутинг не може повноцінно замінити мобілізацію в Україні. Ці заходи перекривають близько 5-7% від загальної потреби.
Коли усі охочі вдягнули "піксель", то далі країна змушена шукати людей, яких вона в цей піксель переодягне,
– сказав Казарін.
При цьому в Україні є певний прошарок політиків або людей, які мріють бути політиками, що намагаються спекулювати на темі мобілізації в Україні. Тому з'являються дописи, як від того ж Олексія Арестовича про те "як потрібно відповідати військовому, якщо той запитає, де ти був під час війни". Сюди ж належать різні заклики про скасування примусової мобілізації тощо.
Зверніть увагу! У квітні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану в Україні з низки причин. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук жорстко відреагував на таку заяву.
За словами військового, в історії будь-якої масштабної війни настає момент, коли примусова мобілізація стає єдиним способом не програти війну.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував темпи мобілізації в Україні. Він зауважив, що вони не змінилися. Темпи мобілізації не відрізняються від того, що було за останні пів року.