Складніше, але правильніше: військовий назвав дієву альтернативу мобілізації

В Україні намагаються оптимізувати процес мобілізації. Зараз над цим активно працюють народні депутати. Водночас процес збільшення війська можна покращити в інший спосіб.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов переконаний, що зараз необхідно працювати з мотивацією для добровольців. Таку думку він висловив в етері 24 Каналу, пояснивши, що це було б справді дієво.

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Мотивація, а не мобілізація

Росія робить усе для того, щоб поповнити своє військо. Приховану мобілізацію досі проводять, проте більше людей до армії набирають за контрактами. Найманці становлять чи не найбільшу частину з тих, кого за 2023 рік відправили воювати. Серед них є й іноземні військові.

Україна зараз теж зосереджує увагу на збільшенні чисельності військових. Нардепи працюють над законопроєктом про посилення мобілізації, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони.

Нам треба думати, як нам посилитись, кого нам набирати. Є частини, які жодного дня не воювали, а є хлопці, які два роки сидять без ротацій "на передку". Щодо мобілізації – треба робити ставку на добровольців: або гроші, або пільги, або робити правильну рекламу,

– зауважив Кирило Сазонов.

Військовослужбовець пояснив, що, на його думку, у законопроєкті про мобілізацію є низка пунктів, які є недоречними. Зокрема, мовиться про бронювання людей, чия зарплата досягає певного рівня; мобілізацію чоловіків, яким поза 50 років, адже на фронті їм буде фізично важко.

"Я б працював не над мобілізацією усіх, кого можна, а над мотивацією для добровольців. Це набагато краще, з цим треба ретельно розбиратися, а не гнатися за популізмом. Треба робити роботу в армії привабливою, це складніше, ніж мобілізація, але, мені здається, це правильно", – наголосив Сазонов.

Крім того, військовий припустив, що Україна теж може набирати найманців. Наприклад, за певний період служби, іноземцям можна пропонувати український паспорт.

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