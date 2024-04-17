Хлопців треба міняти кожні 2 дні, – військовослужбовець ЗСУ про важливість мобілізації

Силам оборони України потрібне підсилення на фронті, бо людей не вистачає. Часто військові не мають змоги мінятися на позиціях кожні дві доби.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що інколи військові змушені надзвичайно довго сидіти на позиціях.

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Це неймовірно втомлює. Тому завжди потрібно, аби були люди, які можуть замінити їх на позиціях.

Іноді на позиціях ти взагалі не спиш; погано їж; іноді немає як сходити в туалет. Ти працюєш в дуже жорстких умовах. Це дуже виснажує. Дві доби ще нормально протриматися. Але йде третя – четверта. Десь втрачається пильність та уважність. Це може коштувати життя або здоров'я. Треба, щоб хлопці мінялися кожні дві доби. Частіша зміна має бути,

– сказав Сазонов.

Не варто й говорити про те, що військові повинні мати змогу поїхати у відпустку додому. Тому важливо і надалі проводити мобілізацію. Є великі сподівання на аудит, який розпочав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Є бригади, які з початку повномасштабної війни не виходили на ротацію. А є бригади, які бойових дій не бачили. Це нераціонально. Сподіваюся, що Генштаб з тим розбереться – і буде поповнення. 500 тисяч людей, мабуть, не треба. Вистачить і 300 тисяч,

– сказав Сазонов.

Яка ситуація зі зброєю

Як наголосив Сазонов, зрозуміло, що зброї недостатньо. Снарядів та мін не вистачає. Але є сподівання на чеську ініціативу та нарешті на продовження військової допомоги від США. Свого часу в окупантів були проблеми, коли Україна мала змогу запускати по 5 тисяч снарядів на добу.

Зараз снарядів та мін не вистачає. Але щось є. Чекаємо на рішення США та чеську ініціативу. Там вже обіцяють передати частину снарядів найближчим часом,

– сказав Сазонов.

Ситуація на фронті: коротко