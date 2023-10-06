"Кожен має готуватися": у ТЦК сказали, що всіх військовозобов'язаних можуть мобілізувати
Джерело:"Телеграф"
В Україні триває мобілізація та воєнний стан. У Полтавському ТЦК вважають, що кожен, хто є військовозобов'язаним, може стати на захист України.
Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін сказав, що мобілізація цілком може торкнутися всіх військовозобов'язаних. За його словами, кожен чоловік повинен бути готовим захищати Україну зі зброєю в руках.
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Чоловіки мають готуватися
Роман Істомін не вірить, що абсолютно все населення буде повинне стати на захист нашої держави, однак, ймовірно, це може стосуватися значної частини населення.
Я сказав би так: кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках,
– сказав Істомін.
Хоча поки про такий сценарій не мовиться, проте речник Полтавського територіального центру комплектування вважає, що він цілком реальний.
Хоч Роман Істомін і сказав, що готуватися мають чоловіки, але вже з 1 жовтня на військовий облік також мають стати і жінки, які здобули медичну освіту.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Родичі загиблих або зниклих безвісти військових мають право на відстрочку. У відповідь на журналістський запит Міноборони та Комітет нацбезпеки підтвердили, що в законі не уточнюється, ким саме мають бути загиблі або зниклі люди, зокрема, військовими чи цивільними, щоб їхні рідні мали право на відстрочку.
- Також чоловік може отримати відстрочку, якщо його дружина вагітна третьою дитиною. Адже військовозобов'язаний отримує це право у випадку утримання трьох неповнолітніх дітей. Адвокатка Марина Бекало пояснила, що дитина, яка ще не народилася, не може бути на утриманні батька чи матері. Однак майбутній батько може утримувати вагітну дружину.
- Серед тих, кого можуть мобілізувати, є і ФОП. Адвокат Андрій Межрицький розповів, що мобілізація не є підставою для того, аби змінювати статус фізичної особи – підприємця, однак є певні нюанси. Зокрема, якщо мобілізований є посадовою особою ЗСУ, то закрити ФОП таки доведеться, адже особа на державній службі не має права на ще одну оплачувану діяльність.