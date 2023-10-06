"Кожен має готуватися": у ТЦК сказали, що всіх військовозобов'язаних можуть мобілізувати

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. У Полтавському ТЦК вважають, що кожен, хто є військовозобов'язаним, може стати на захист України.

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін сказав, що мобілізація цілком може торкнутися всіх військовозобов'язаних. За його словами, кожен чоловік повинен бути готовим захищати Україну зі зброєю в руках.

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Чоловіки мають готуватися

Роман Істомін не вірить, що абсолютно все населення буде повинне стати на захист нашої держави, однак, ймовірно, це може стосуватися значної частини населення.

Я сказав би так: кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках,

– сказав Істомін.

Хоча поки про такий сценарій не мовиться, проте речник Полтавського територіального центру комплектування вважає, що він цілком реальний.

Хоч Роман Істомін і сказав, що готуватися мають чоловіки, але вже з 1 жовтня на військовий облік також мають стати і жінки, які здобули медичну освіту.

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